Euro
12.6229
-0.67%
Dolar
11.1979
-0.48%
Altın
664.43
-0.57%
Borsa
1.751
0.76%
Bitcoin
649.670
-2.00%
BTXN Coin
20.89
0.96%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Yalova'daki çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

    Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da, Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşanıyor.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'daki çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

    Yalova, Türkiye'nin canlı çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Yalova'da yetiştirilen canlı çiçekler, Türkiye'nin çok sayıda park ve bahçelerin yanı sıra evleri de süslüyor.

    Altınova ilçesinde bulunan seralarda yetişen çiçekler, ilik ekonomisine değer katıyor.

    YALOVA’DAN HER SEZON MİLYONLARCA ÇİÇEK SATIŞI

    İlin önemli gelir kapısı olan çiçekçilikten on binlerce aile geçimini sağlıyor. Üreticiler seralarda yetiştirdikleri çiçekleri market ve dükkanlara toptan satıyor. Çok sayıda çiçek serasının bulunduğu Yalova'da çiçekçiler sezonda milyonlarca çiçek satışı yapıyor.

    Yalova daki çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu #1

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNCESİNDE YOĞUNLUK ARTTI

    Yaklaşan Öğretmenler Günü öncesi ise çiçekçiler gelen yoğun talepleri karşılamak için çalışıyor.

    Yalova daki çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu #2

    “BURADA TOPTAN ÜRETİM VE SATIŞ YAPIYORUZ”

    30 yıldır çiçek üretimi yapan Ziraat Teknikeri Hüseyin Aysan, "Türkiye'nin çiçek üretiminin yüzde 60'ını Yalova karşılıyor. İlimiz çiçek üretiminde bir numara. Biz burada seralarda yaz ve kış çiçekleri yetiştiriyoruz. Yaklaşan Öğretmenler Günü öncesi yoğun talep var. Bunları karşılamaya çalışıyoruz. Biz burada toptan üretim ve satış yapıyoruz. Sadece benim milyon adet satışım oluyor." dedi.

    Yalova daki çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu #3

    Yalova daki çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu #4

    Yalova daki çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir