Yalova'daki çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da, Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Yalova, Türkiye'nin canlı çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Yalova'da yetiştirilen canlı çiçekler, Türkiye'nin çok sayıda park ve bahçelerin yanı sıra evleri de süslüyor.

Altınova ilçesinde bulunan seralarda yetişen çiçekler, ilik ekonomisine değer katıyor.

YALOVA’DAN HER SEZON MİLYONLARCA ÇİÇEK SATIŞI

İlin önemli gelir kapısı olan çiçekçilikten on binlerce aile geçimini sağlıyor. Üreticiler seralarda yetiştirdikleri çiçekleri market ve dükkanlara toptan satıyor. Çok sayıda çiçek serasının bulunduğu Yalova'da çiçekçiler sezonda milyonlarca çiçek satışı yapıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNCESİNDE YOĞUNLUK ARTTI

Yaklaşan Öğretmenler Günü öncesi ise çiçekçiler gelen yoğun talepleri karşılamak için çalışıyor.

“BURADA TOPTAN ÜRETİM VE SATIŞ YAPIYORUZ”

30 yıldır çiçek üretimi yapan Ziraat Teknikeri Hüseyin Aysan, "Türkiye'nin çiçek üretiminin yüzde 60'ını Yalova karşılıyor. İlimiz çiçek üretiminde bir numara. Biz burada seralarda yaz ve kış çiçekleri yetiştiriyoruz. Yaklaşan Öğretmenler Günü öncesi yoğun talep var. Bunları karşılamaya çalışıyoruz. Biz burada toptan üretim ve satış yapıyoruz. Sadece benim milyon adet satışım oluyor." dedi.