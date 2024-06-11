Yangınla mücadele için havuz ve gölet sayısı artırılıyor Yangınlarda söndürme çalışmalarına destek veren havuz ve göletlerin mevcut sayısına bu yıl 58 tane daha eklenecek.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlara müdahalede arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla ülke genelinde inşa ettiği 4 bin 744 havuz ve göletin sayısını artırmaya çalışıyor.

İlk yıllarda tamamen doğal su kaynaklarına bağlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda kara ve hava araçlarının suya erişim sürelerinin yüksek olması, bu çalışmaların ve araçların başarısını olumsuz etkiledi.

Bu araçların organizasyona girmesiyle yangınlara müdahale için suya duyulan ihtiyaç arttı.

Araçların havuz ve göletlerle suya erişim süresi kısaltıldı

Orman Genel Müdürlüğünce 2003-2004 döneminde yangınlarla mücadelede görev alacak hava ve kara araçlarının etkinliğinin artırılması için deniz, göl, baraj, akarsu gibi mevcut doğal su kaynaklarından uzak noktalara çok sayıda gölet ve yangın havuzları inşa edilerek, bu araçların suya erişim mesafeleri ciddi oranda düşürüldü.

Helikopterlerin sorti sayıları arttı

Tesis edilen havuz ve göletler sayesinde sorti sayıları artan helikopterlerin yangınlara daha etkili müdahale etmesi mümkün hale geldi.

58 yangın havuzu ve göleti daha yapılacak

Birim zamanda azami miktarda su kullanarak yangınlara etkin müdahale için ihtiyaç olan yerlere yangın havuzları yapımına hız verildi.

Halen Türkiye'de orman yangınlarına müdahale amaçlı yapılan, içi su dolu 2 bin 623 havuz ve 2 bin 121 gölet kullanımda bulunuyor. Bu yıl yapılması planlanan 58 yangın havuzu ve göletine yönelik çalışmalar da hızla devam ediyor.

Ege ve Akdeniz ormanları öncelikli

Havuzlar, yangına birinci derecede hassas Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere risk taşıyan tüm alanlara yayılıyor.

Bu havuz ve göletler yangına hassas ve içinde su kaynağı barındıran orman alanlarında, birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5-8 kilometre mesafede konumlanacak şekilde inşa edildi.

Havuz ve göletlerin ortalama su kapasiteleri 400 tondan başlayarak 2 bin tonun üzerine kadar çıkıyor.

Antalya 530 havuzla ilk sırada

Antalya, 530 havuzla ilk sırada yer alırken bu ili 446 havuzla Muğla, 300 havuzla İzmir takip ediyor.

Eskişehir 282 göletle ilk sırada

Gölet sayılarına bakıldığında ise Eskişehir, 282 göletle ilk sırada geliyor. Bu kenti 197 göletle Amasya ve 171 göletle İzmir izliyor.

Bakım ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor

Söz konusu havuz ve göletlerin tamamında yangın sezonu öncesi bakım ve temizlik yapılıyor.

Buralarda boğulma vakalarının yaşanmaması için tel örgülerle uyarı levhaları da bulunduruluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)