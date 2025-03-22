Yanıltıcı reklamlara 32,5 milyon liralık ceza

AA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu 13 Mart'taki toplantısında karara bağladığı 141 dosyadan 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu, bir dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında durdurma cezasının yanı sıra 32 milyon 481 bin 507 lira idari para cezası, ayrıca dosyalardan 5'inde tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için erişim engeli idari tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Toplantıda tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı bildirilen açıklamada, hazır giyim sektöründe indirimli satışlar, teknoloji sektöründe belirtilen niteliklerin üründe bulunmaması veya bu özelliklerin Türkiye'de kullanılamamasına ilişkin bilgilerin verilmediği tanıtımlar ile sıfır faiz vaadiyle gerçekleştirilen yanıltıcı reklamlara ilişkin konuların öne çıktığına işaret edildi.

YURT DIŞINDA DOMUZ DERİSİNDEN ÜRETİLİYOR, TÜRKİYE'DE DOĞAL DERİ REKLAMI İLE SATILIYOR

Türkiye'de satışa sunulan bazı ayakkabıların yurt dışı internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlarında, ürün bileşeninde domuz derisi kullanıldığı belirtilmesine rağmen Türkiye'deki satış sayfasındaki ürün açıklamalarında "deri", "doğal deri" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Kurulca ürün içeriğine ilişkin tüketicilerin eksik bilgilendirildiği tespit edilen 4 firma hakkında durdurma cezası ile 3 milyon 457 bin 160 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE 4,8 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Açıklamada, Reklam Kurulu'nca yakından takip edilen indirimli satış kampanyalarına ilişkin denetimlerden birinin de hazır giyim sektöründe gerçekleştirildiği belirtilerek, denetim sonucunda aykırılık tespit edilen 8 dosya için 4 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

İNDİRİMLİ SATIŞLARA DENETİM

Kurulca fahiş fiyat iddialarının gündemde olduğu bu dönemde indirimli satışlara ilişkin gerçekleştirilen denetimlere de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu denetimlerle, gerçeğe aykırı belirlenen yüksek fiyatlar üzerinden oluşturulan sahte indirim algısıyla tüketici tercihlerinin manipüle edilmesinin önlenmesi, gerçeğinden daha yüksek indirim yapıldığı veya indirimin düşünmeye fırsat vermeyecek kadar kısa süre için geçerli olduğu algısı oluşturulması gibi tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama uygulamalarının tüketici refahına olumsuz etkisinin azaltılması, haksız rekabetin ülke ekonomisine olumsuz etkisinin önlenmesi yoluyla tüketicinin korunması amaçlanmaktadır.

TÜM CEP TELEFONU MODELLERİNDE ÖZEL UYGULAMA VARMIŞ GİBİ GÖSTERENLERE

Açıklamada, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ilgili firmanın aynı kategori altındaki tüm cep telefonu modellerinin özel bir uygulamaya sahip olduğu izlenimi oluşturacak şekilde reklam yapmasına karşın bu kategorideki bazı modellerin belirtilen özelliğe sahip olmadığına ilişkin bilgiye reklamda yer verilmediği tespit edildiği belirtilerek, tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki bilgilerin reklamın ana mesajında belirtilmemesi nedeniyle tüketicilerin taraf olmayacağı satın almaya yönlendirildiği ve ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgileri içermeyen söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu değerlendirilerek idari yaptırım kararı verildiği bildirildi.

Diğer taraftan, bir otomotiv firmasının çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformundaki Türkiye hesabında tanıtımı yapılan otomobil modeline ilişkin olarak "ses tanıma özelliği" videosu paylaştığı ancak aracın donanım paketindeki fonksiyonunun ülkede ilgili altyapının desteklenmemesi nedeniyle aktif olarak kullanılamadığı belirtilen açıklamada, bu nedenle reklamda sunulan ana vaadin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicilerin yanıltıldığı gerekçesiyle söz konusu reklamlara ilişkin idari yaptırım kararı alındığına işaret edildi.

SIFIR FAİZLİ KREDİ REKLAMLARI İNCELENDİ

Açıklamada, son dönemde otomotiv şirketlerinin "yüzde sıfır faiz" temasıyla yürütülen kampanyalara yöneldiklerine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda otomotiv sektöründe 'peşin faiz ödemesi' olmasına karşın reklamın ana mesajında kredi faiz oranının 'yüzde sıfır' olarak belirtildiği, tüketicilerin satın alma kararını etkilemek amacıyla reklamın ana mesajında peşin faiz nedeniyle tüketicinin faiz yüküne katlanmasına karşın tanıtımların sıfır faizli yapılarak tüketici tercihlerinin manipüle edildiği tespit edilmiştir.