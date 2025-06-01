Yapay zeka destekli İŞKUR'a 9 bin başvuru

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İŞKUR’un yapay zeka destekli "Bana Uygun İşler" sistemi çalışıyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sistemin kullanım verilerini paylaştı.

9 BİN 638 DOĞRUDAN BAŞVURU

Işıkhan, 9 bin 638 kişinin kendisine önerilen ilanlara doğrudan başvurduğunu açıkladı.

"TEKLONOJİYİ İSTİHDAMLA BULUŞTURDUK"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Teknolojiyi istihdamla buluşturan önemli bir adımı attık. 'İŞKUR Bana Uygun İşler' sistemiyle vatandaşlarımızın eğitim bilgileri, mesleki deneyimleri ve ilgi alanlarına göre en uygun iş ilanlarını sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN HIZLI VE EN DOĞRU ŞEKİLDE..."

Sistemin İŞKUR’un e-Şubesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebilir olduğunu belirten Işıkhan, "Amacımız her vatandaşımızın kendi niteliklerine uygun işe en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmasını sağlamak" dedi.