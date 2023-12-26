Yargıtay kararı: Muhtar teslim aldığı tebligatı götürmekten sorumlu değil Mahalle muhtarlarının sorumlulukları arasında postadan tebligat kabulü bulunuyor. PTT görevlisi, adresinde bulunamayan mahalle sakinine ait postayı adrese bir not bırakarak, muhtara teslim ediyor. Muhtar da kendisine teslim edilen postayı muhafaza ediyor. Ancak, postayı sahibine ulaştırma sorumluluğu yok.

AA

Muhtarlığa bir tutanakla teslim edilen posta, sahibinin kendisini gelip almasını bekliyor.

Muhtara getirilen resmi tebligatlara belirli bir sürede itiraz edilmezse, içinde yazan karar ya da borç kabul edilmiş oluyor.

Bazı mahalle sakinleri ise bu tebligatların muhtarlıklara teslim edilmesinden habersiz olduğunu belirterek, yazının muhtar tarafından kendilerine teslim edilmesini talep ediyor.

Böyle bir sürtüşmenin sonucu olarak Yargıtay'dan, "Muhtar kendisine teslim edilen tebligatı götürmekten sorumlu değildir" kararı çıktı.

Muhtar kendisine teslim edilen tebligatı sadece muhafaza etmekle sorumlu

Muhtarların kendilerine teslim edilen tebligatı sadece muhafaza etmekle mükellef olduklarına işaret edilen kararda, ilgiliye götürüp verme yükümlülüklerinin bulunmadığı bildirildi.

Muhtara verilen ceza kararı bozuldu

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, evde olmayan kişinin tebligatını teslim alan muhtarın, tebligatı ilgili kişiye teslim etmemesi nedeniyle adli para cezasına çarptırılmasını, "Muhtarların tebligatı götürmekle yükümlü olmadığı" gerekçesiyle bozdu.

Örnek olay Mersin'de yaşandı

Dairenin kararına göre, Mersin Silifke'deki bir postacı, hakkında icra takibi başlatılan bir kişi hakkındaki tebligatı, ilgilinin evde olmaması nedeniyle mahalle muhtarına bıraktı. Postacı, tebligatı muhtara bıraktığını, muhtardan alması gerektiğini söylemesini de ilgili kişinin komşusuna bildirdi. Muhtar, ilgilinin evine haber kağıdı yapıştırdı, daha sonra gördüğünde de evrakı teslim etti.

Vatandaş, itiraz yapamadığı gerekçesi ile muhtarı suçladı

İcra işlemleri kapsamında evine haciz memurları gelen kişi, kendisine tebligat yapılmadığını, bu nedenle itirazda bulunamadığını, itiraz süresinin geçtiğini belirterek, tebligatı teslim alan muhtar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muhtar önce 1.800 lira adli para cezası aldı

Hakkında dava açılan muhtar, Silifke Ağır Ceza Mahkemesince, Tebligat Kanunu'na muhalefet suçundan 1.800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık muhtar, tebligatı götürme görevinin bulunmadığı, hakkında soruşturma izni alınmadan yargılama yapıldığı, şikayetçiye tebligatı bildirdiğini belirterek, yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Karar bozuldu

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 7. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı hukuka aykırı bularak şu gerekçe ile bozdu:

Tebligat Kanunu'na göre köy muhtarının muhatap adına kendisine tebligat yapılacak kişilerden olmaması ve kendisine teslim edilen tebligat evrakını sadece muhafaza etmekle mükellef olup, ilgilisine götürüp verme yükümlülüğünün bulunmaması karşısında, unsurları itibarıyla oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)