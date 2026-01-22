Yarıyıl tatili heyecanı: Karne sevinci Tivibu’da katlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, yarıyıl tatiline özel çocuklara yönelik film ve animasyonlardan oluşan zengin içeriğiyle karne sevincini ekranlara taşıyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, yarıyıl tatilinde çocuklara dopdolu bir içerik dünyası sunuyor. Karnelerini alan öğrenciler için hazırlanan eğlenceli film ve animasyonlar, tatil boyunca Tivibu kullanıcılarıyla buluşuyor. Zengin arşiviyle dikkat çeken platform, yarıyıl tatili coşkusunu evlere taşıyor.

“Köfte Yağmuru”, “Otel Transilvanya”, “Kral Şakir: Oyun Zamanı”, “Damalı Ninja”, “Canavar Ailesi 2”, “Mavka: Ormanın Şarkısı”, “Süper Charlie”, “PAW Patrol”, “Mr. Bean: Animasyon Dizisi”, “Kucho Süper Sıradan Köpek”, “Mia” ve “RoboForce” gibi sevilen yapımlar Tivibu ekranlarında yer alıyor.

YARIYIL TATİLİNE ÖZEL “SÖMESTİR KEYFİ” KLASÖRÜ

Tivibu, çocukların yarıyıl tatili heyecanına özel hazırladığı içeriklerle eşlik ediyor. Birbirinden keyifli film ve animasyonların yer aldığı “Sömestir Keyfi” klasörü, yarıyıl tatili boyunca tüm paketlerde açık olarak izlenebiliyor.

“KUCHO SÜPER SIRADAN KÖPEK” TATİLİN GÖZDESİ OLUYOR

Karnesini alan öğrencilerin keyifle takip edeceği animasyon filmlerinden “Kucho Süper Sıradan Köpek”, Tivibu’da “Sömestir Keyfi” klasöründe izleyiciyle buluşuyor. Bir yazılım ofisinin köpeği olan Kucho, bilgisayar ekranından patisine kazara yüklenen bir yazılım sayesinde süper güçlere sahip oluyor. Dostluk, sadakat ve macera temalarını bir araya getiren yapım, mizah dolu anlatımı ve renkli karakterleriyle her yaştan izleyiciyi ekran başına davet ediyor.

KRAL ŞAKİR İLE EĞLENCE DOLU OYUN ZAMANI

Klasörün öne çıkan yapımlarından “Kral Şakir: Oyun Zamanı”, yarıyıl tatilinde çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor. Sevilen karakterlerin macera dolu hikâyeleriyle dikkat çeken animasyon, neşeli anlatımıyla çocukların hem eğlenmesine hem de hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

AİLECE İZLENEBİLECEK EĞLENCELİ BİR KLASİK: OTEL TRANSİLVANYA

Ailece keyifle izlenebilecek animasyonlar arasında yer alan “Otel Transilvanya”, canavarların insanlardan uzak ve güvenli bir ortamda bir araya geldiği eğlenceli bir otelde geçen hikâyesiyle öne çıkıyor. Kont Drakula’nın işlettiği bu gizemli otelde yaşanan komik ve macera dolu olaylar, izleyicilere keyifli anlar sunuyor.

Tivibu, her yaş grubuna hitap eden çocuklara özel içerikleriyle bu yarıyıl tatilinde de ailelerin ve minik izleyicilerin vazgeçilmez adresi olmayı sürdürüyor.