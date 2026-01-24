Mehmet Şimşek'ten Fitch yorumu: Önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekonomide dikkat çeken ilerleme...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

POZİTİFE ÇEVİRİLDİ

Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiği, not görünümünün ise durağandan pozitife güncellendiği bildirildi.

Görünümdeki revizyonun Eylül 2024'teki not artırımından bu yana döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte dış kırılganlıklarda yaşanan ilave azalmayı yansıttığı vurgulanan açıklamada, "Bu süreçte rezervlerin kalitesinin iyileşmesi, döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin azalması, görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesi ve belirgin politika gevşemesi riskinin bir miktar gerilemesi etkili olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Gelişmeler piyasaları olumlu yönde etkilerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Üç olumlu gelişme" notunu düşen Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NOT ARTIŞI OLABİLİR"

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.



Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

"MAKRO FİNANSAL İSTİKRARI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"