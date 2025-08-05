Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Engelli ve yaşlıların hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlama, bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olma hedefiyle çalışılıyor.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli ve yaşlıların yanlarında olunmaya devam ediliyor.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştiriliyor.

Bu doğrultuda ödemeler, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılmaya başlandı.

4,54 MİLYAR LİRA YAŞLI AYLIĞI

Ağustos ayı için 4,54 milyar lira yaşlı aylığı, 3,59 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.