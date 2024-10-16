Yatırım bankasından TCMB faiz indimini değerlendirmesi

AA

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk bankaları için yeni bir analiz yayınladı.

Bankanın yaptığı analizde, Türkiye için 3. çeyrekte sıkılaşmanın artacağı öngörüldü.

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Nida Iqbal, Türk bankalarının marjlarda dönüm noktası hikayesinin devam ettiğini ancak daha cazip bir giriş noktası beklediklerini açıkladı.

"TCMB SIKILAŞTIRMAYI ARTIRACAK"

Analizde, enflasyonu düşürmeye odaklanan TCMB'nin 3. çeyrekte sıkılaştırmayı artıracağına dikkat çekilirken, daha yüksek rezerv gereksinimlerinin marj görünümünü etkilediği kaydedildi.

"TCMB, ART ARDA 250 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMLERİNE GİDECEK"

Morgan Stanley ekonomistleri, ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimleri öngörürken, TCMB’nin politika faizini mart ayına kadar yüzde 42,5'e ve haziran ayına kadar da yüzde 35'e çekeceğini tahmin etti.

"TEMMUZ VE SONRASINDA FAİZ ORANINDA GEVŞEME YAVAŞLAYACAK"

Sonrasında gevşeme döngüsünün daha küçük adımlarla devam edeceğini öngören analistler, gerçekleşen enflasyona göre reel faiz oranlarının yaklaşık yüzde 3 olmasını bekledikleri belirtildi.