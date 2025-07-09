Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 6 ay vadeli mevduatta yüzde 15 olan stopaj yüzde 17,6'a, 1 yıl vadeli stopaj yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi.

6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

DEĞİŞİKLİK

-Kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 17,5'e

-6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e,

-1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde yüzde 15'e

SON DÜZENLEME ŞUBATTA YAPILMIŞTI

Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı, son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı.

Kararı yürütmekte Hazine ve Maliye Bakanlığı görevli.

STOPAJ NEDİR?

Stopaj, bir kazanç üzerinden devlet adına peşin olarak kesilen vergidir.

Örneğin, banka mevduat faizi, tahvil geliri veya yatırım fonu kazancı elde edildiğinde, bu gelirden vergi kesintisi (stopaj) yapılır ve bu kesinti doğrudan devlete ödenir.