Yatırımcının odağında Enflasyon Raporu var! Döviz ve altın piyasasında son durum Bugün TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan'ın sunacağı yılın ilk Enflasyon Raporu beklenirken piyasalarda döviz ve altında sınırlı yükselişler görülüyor.

AA & Ensonhaber

Yurt içi piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk "Enflasyon Raporu" toplantısına çevrildi.

Analistler, bugün TCMB yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk kez gerçekleştireceği toplantının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtiyor.

"Açıklamalardan alınacak sinyaller piyasalarda oynaklığı artırabilir"

Uzmanlar, Enflasyon Raporu ve Karahan'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Dolar/TL: 30,5989

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,1 artışla 30,5842'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,5989 seviyesinden işlem görüyor.

Ons fiyatı: 2 bin 35 dolar

Dün 2 bin 30-2 bin 45 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 35 dolardan tamamlarken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor.

Döviz fiyatları

Dolar: 30,5989

Euro: 33,0985 lira

Sterlin: 38,7231 lira

Altın fiyatları

Gram: 2 bin lira

Çeyrek altın: 3 bin 392 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 821 lira

Tam altın: 13 bin 570 lira

Yarım altın: 6 bin 785 lira

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 19,36 puan ve yüzde 0,22 yükselişle 8.862,37 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 5,22 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi en yüksek seviyeyi gördü: 8.939,72

Dün, satıcılı bir seyir izleyerek, üst üste 10 gün ile Kasım 2022'den bu yana en uzun yükseliş serisini sonlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 8.843,01 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi ise 8.939,72 puana taşıdı.