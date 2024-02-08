Yatırımcının odağında Enflasyon Raporu var! Döviz ve altın piyasasında son durum

Yurt içi piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk "Enflasyon Raporu" toplantısına çevrildi.
Analistler, bugün TCMB yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk kez gerçekleştireceği toplantının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtiyor.
"Açıklamalardan alınacak sinyaller piyasalarda oynaklığı artırabilir"
Uzmanlar, Enflasyon Raporu ve Karahan'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Dolar/TL: 30,5989
Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,1 artışla 30,5842'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,5989 seviyesinden işlem görüyor.
Ons fiyatı: 2 bin 35 dolar
Dün 2 bin 30-2 bin 45 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 35 dolardan tamamlarken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor.
Döviz fiyatları
Dolar: 30,5989
Euro: 33,0985 lira
Sterlin: 38,7231 lira
Altın fiyatları
Gram: 2 bin lira
Çeyrek altın: 3 bin 392 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 821 lira
Tam altın: 13 bin 570 lira
Yarım altın: 6 bin 785 lira
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 19,36 puan ve yüzde 0,22 yükselişle 8.862,37 puandan başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 5,22 ile sigorta oldu.
BIST 100 endeksi en yüksek seviyeyi gördü: 8.939,72
Dün, satıcılı bir seyir izleyerek, üst üste 10 gün ile Kasım 2022'den bu yana en uzun yükseliş serisini sonlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 8.843,01 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi ise 8.939,72 puana taşıdı.
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