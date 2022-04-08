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    Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için hazır

    Yavuz, bugün Türkali-2 kuyusuna kuyubaşı vanasını indirmek üzere saat 17.00’de Filyos Limanı’ndan uğurlanacak.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 14:08
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    Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için hazır

    Türkiye için kritik örneme sahip sondaj alanında yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Yavuz Sondaj Gemisi, kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı’ndan uğurlanacağı saati bekliyor.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018’de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz’de bulunan Sakarya gaz sahasına gelmeden önce Akdeniz’de Karpaz-1, Güzelyurt-1, Lefkoşa-1 ve Selçuklu-1 kuyularında sondaj çalışmalarında görev aldı.

    Yavuz Sondaj Gemisi’nin 12 kilometre sondaj kabiliyeti var

    Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre, kule yüksekliği 104 metre ağırlığı 52 bin groston olan Yavuz Sondaj Gemisi’nin 12 kilometre sondaj kabiliyeti var.

    Yavuz, bugün Türkali-2 kuyusuna kuyubaşı vanasını indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından saat 17.00’de Filyos Limanı’ndan uğurlanacak.

    Yavuz

    Kuyubaşı vanaları Yavuz’a emanet

    Yavuz sondaj gemisinin, 8 Nisan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Karadeniz’e uğurlanacağı açıklandı. "Fatih" ve "Kanuni" sondaj gemilerinin yanında doğalgaz arama çalışmalarına katılacak.

    Yavuz, geçtiğimiz günlerde Filyos Limanı’na getirilen kuyubaşı vanalarından ilkini deniz tabanına yerleştirme görevine katılacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı 3 sondaj gemisi Karadeniz’de ilk kez birlikte görev alacak.

    Yavuz

    Türkiye’nin diğer gemileri ne yapıyor

    Türkiye tarihinin en büyük keşfini yapan Fatih Sondaj Gemisi, Gökçebey-1’de sondaj çalışmasına devam ederken, Kanuni Sondaj Gemisi ise 7 Nisan’da hareket ettiği Türkali-5’te alt tamamlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

    Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin İstanbul’da bakım-onarım çalışmaları sürerken, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin de Karadeniz’de çalışmalarına devam ediyor.


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