Yediemindeki araçlar için yeni dönem bugün başladı Yediemin otoparklarındaki hacizli araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için hayata geçirilen düzenlemede yeni dönem bugün başladı. Bugünden itibaren borçları nedeniyle aracı haczedilen kişiler 10 gün içerisinde otoparklardan alınabilecek.

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DHA

Adalet Bakanlığı'nın yediemin otoparklarındaki araçlarla ilgili düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İlk aşamada hukuken muhafazasına gerek kalmayan 700 bin aracın satışına aybaşından itibaren başlanmıştı.

Yeni dönem bugün başladı

Hacizli olduğu için otoparklarda kalan araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için yapılan düzenlemede yeni dönem ise bugün başladı.

Borçlarından dolayı aracı haczedilen kişiler 10 gün içerisinde icra dairesine başvurarak sadece Yediemin ücretini ödeyerek araçlarını teslim alabilecek.

Ödeme yapılmazsa tekrar haczedilecek

Ancak borç kapatılmamış ise icra takibi devam edecek ve ödeme yapılmadığı takdirde araçlar tekrar haczedilebilecek.

5 Aralık tarihine kadar alınmayan araçlar ise Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ve Kızılay'a hibe edilerek kamuya kazandırılacak.

"E-ihale sürecinde alınmayan araçlar için sahibine iade süreci başladı"

1 Kasım itibariyle başlayan süreci anlatan avukat İyaz Çimen şu ifadeleri kullandı:

Haczedilen mallar eğer muhafaza altına alınırsa yedieminlik yetkisi olan şahıslara devrediliyor ve onlar bunları depo vazifesinde göz kulak olmak mahiyetinde saklamak mecburiyetindeler ve hukuki süreç neticelenmediği sürece oradaki depo hizmeti devam ediyor. Nitekim bazı dosyalarda çözüm üretilemediği takdirde bu süreçler çok uzun zamana yayılabiliyor. Bu durumda da bir hizmet karşılığı olan bir ücretlendirme söz konusu oluyor. Yedieminlerin alacakları böyle durumlarda muhafaza altına alınan mallardan daha yüksek bedellere çıkabiliyor. Bu hem alacaklı hem borçlu hem de yediemin tarafına da bir mağduriyet yaratıyor. Bunun çözümü için kanuni süreci içinde satışı yapılmamış olan taşınırların resen ihale yöntemiyle satışına karar verildi. Tabi 1 Kasım'da bunlarla ilgili e-ihaleler yapılmaya başlandı, hatta ikinci ihaleler de yapıldı. Bu kapsamda satılamayan mallarla ilgili de sahibine iade prosedürü başladı.

"Bu durum haczi kaldırmıyor, borcu ödenmiş kabul ettirmiyor"

İyaz Çimen açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

Burada malın sahibine 10 günlük süre veriliyor. Kişi 10 gün içinde başvuru yaparsa eğer yediemin ücretini ödemek kaydıyla malın sahibi malı iade alabiliyor. Ama bu durum haczi kaldırmıyor, borcu ödenmiş kabul ettirmiyor. Sadece dosya devam ediyor. Sadece ürün depoda değil sahibinde kalmış oluyor. Buradaki temel düşünce eğer ki bu bir ticari araçsa, vatandaşın aracını kullanarak borcunu ödemesi yönünde devletimizin bir düşüncesi var diyebiliriz. Vatandaş en yakın icra dairesine giderek başvurusunu yapabilir. O başvuruyu yaptıktan sonra yediemin ücretini orada ödemesi gerekiyor. Ücreti ödedikten sonra buradan alacağı evrakla birlikte aracını teslim alabilir.

"Alınmayan araçlar MKE veya Kızılay'a devredilecek"

E-ihale yöntemiyle gerçekleşmeyen satışların burada da yaşanabileceğini söyleyen Avukat Çimen açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Taraflar burada gelip aracı alma yoluna gitmeyebilirler, bu durumda da araçlar hurda değerinden de faydalanılabilmesi maksadı ile MKE'ye ve Kızılay'a devredilecektir. Orada da aracın durumuna bağlı olarak kullanıma müsaitse kamu hizmetine tahsis edilecektir ama genelde hurda bedelinin alınabilmesi yoluyla muhtemelen geri dönüşüme gönderilecektir.

"Herkese faydası var"

Yediemin otoparkı sahibi Ferhat Hakan ise şunları söyledi:

Şu andaki süreç araçların tasfiyesi için yapılacak. Adalet Bakanlığı'ndan bize geldiler. Bizden liste istediler, bizdeki hacizli 400 aracın listesini verdik. İlk etapta araç sahiplerine tebligat gidecek. Tebligata itiraz etmeyenler gelip aracını alacak. Alınmayanlar da tasfiye edilecek, icradan satışa sunulacak ve ülkeye tekrar girecek bu araçlar. Bizim 10'a yakın otoparkımız var. Hepsinde toplam 10-15 bine yakın araç var. Hem ülke için hem vatandaş için hem de alacaklı için, herkes için faydası var.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)