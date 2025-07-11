Yedieminlerde bekleyen 14 bin araç satılabilecek

9. Yargı Paketi kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, trafikten menedilerek yediemin otoparklarına çekilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışına ilişkin kurallar netleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, bu araçların ekonomiye kazandırılması süreci hızlandırıldı.

Tebliğe göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın merkez ve taşra birimlerince trafikten menedilen araçların sahiplerine bildirim yapılacak. Eğer araç sahibi, bildirimin ardından 6 ay içinde aracını teslim almaz ya da sahiplenmezse, araç satış işlemleri başlatılacak. Bu kapsamda, illerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri yetkili olacak.

SATIŞ SÜRECİ VE YÖNTEMLERİ

Araçların satışından önce, sahiplerinin adresi biliniyorsa tebligatla bilgilendirme yapılacak. Makine mühendisleri tarafından düzenlenecek teknik raporla hurda statüsünde olduğu tespit edilen araçlar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde yetki almış firmalara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği alt sınırdan aşağı olmamak kaydıyla pazarlık usulüyle satılacak. Hurda olmayan araçlar ise idare tarafından doğrudan satışa çıkarılacak.

Satışı yapılan araçlar için; cins, marka, model, tip, renk, motor ve şasi numarası gibi teknik bilgilerin yanı sıra, alıcının kimlik ve adres bilgilerini içeren bir satış belgesi düzenlenecek.

HACİZ VE ŞERHLER KALDIRILIYOR

Satışı gerçekleşen araçların üzerindeki tüm yasal kısıtlamalar – “satılamaz”, “devredilemez”, “haciz”, “ihtiyati haciz” ve “rehin” gibi şerhler – kaldırılacak. Böylece araç, tüm borçlardan arındırılmış şekilde yeni sahibine devredilecek. Mevcut borçlar ise eski sahibine ait olmaya devam edecek.

Satıştan elde edilen gelir, öncelikle varsa alacaklılara dağıtılacak. Geriye kalan bakiye için araç sahibine bir ay içinde başvuru yapması şartıyla ödeme yapılacak. Eğer bu süre içinde başvuru olmazsa, söz konusu miktar Hazine’ye aktarılacak.

14 BİN ARAÇ, 50 MİLYAR LİRA POTANSİYEL

Ankara Yediemin, Otopark ve Çekici İşletmeleri Derneği Başkanı Rasim Uluç, yediemin otoparklarında çoğunluğu kazaya karışmış ve hukuki engellerle satışı yapılamayan yaklaşık 14 bin aracın bulunduğunu belirtti. Yeni düzenleme sayesinde bu araçların, üzerlerindeki haciz veya ipotek kararlarına rağmen şerhsiz şekilde satılabileceğini vurgulayan Uluç, bu satışlardan yaklaşık 50 milyar liralık bir gelir beklendiğini ifade etti.

Uluç, satışı yapılan araçların çoğunlukla hurdacılara gittiğini ve araçların büyük kısmının geri dönüşümde kullanılabildiğini de dile getirdi. Koltuklar hariç her parçası değerlendirilebilen bu araçların motor blokları, bakır telleri ve camları gibi pek çok bileşeni sanayi için önemli bir hammadde kaynağı oluşturuyor. Böylece, yurt dışından hurda ithalatı ihtiyacı da azalacak.

KAZAN-KAZAN DÜZENLEMESİ

Yapılan bu düzenlemeyle hem ekonomiye ciddi bir katkı sağlanacağı hem de sanayi, kamu, çevre ve vatandaşın kazanacağı vurgulandı. Aynı zamanda yıllarca otoparklarda bekleyen, işlevsiz hale gelen araçlardan araç sahiplerinin kurtulması da mümkün hale gelecek.