Yemeksepeti’nden Türkiye ekonomisine dev katkı

Yemeksepeti'nden kullanıcılara sunulan ekonomik fayda 14,2 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye’nin en sevilen ve en teknolojik online yemek sipariş markalarından Yemeksepeti, 2025 yılında Türkiye ekonomisine sunduğu katkıya ilişkin verileri açıkladı.

“Keyfin Yerine Gelsin” mottosuyla faaliyetlerini sürdüren şirket, sadece sipariş teslimatıyla değil, yarattığı ekonomik büyüklükle de Türkiye ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

EKONOMİYE 3 MİLYAR EUROYU AŞAN GSYH KATKISI

Delivery Hero verileri ve güvenilir dış kaynaklar kullanılarak Centre for Economics and Business tarafından hazırlanan ve Temmuz 2024-Haziran 2025 dönemini kapsayan sosyo-ekonomik etki analizine göre Yemeksepeti, operasyonları, restoran ve iş ortağı ağı, kurye ekosistemi ve tedarik zinciri üzerinden toplam 3,06 milyar euroluk ekonomik değer yarattı. Dolaylı etkilerle birlikte bu katkı, Türkiye GSYH’sinin yüzde 0,21’ine karşılık geldi.

121 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM ETKİSİ

Yemeksepeti’nin kendi çalışanları, kurye iş ortakları, platformda faaliyet gösteren işletmeler ile tedarik zinciri ve dolaylı ekonomik faaliyetler birlikte değerlendirildiğinde, şirketin 121 bin 267 tam zamanlı eş değer istihdamı desteklediği hesaplandı. Bu rakam, Türkiye toplam istihdamının yüzde 0,35’ine denk geliyor.

KULLANICI BÜTÇELERİNE 14,2 MİLYAR TL’LİK DESTEK

Yemeksepeti, makroekonomik katkısının yanı sıra kullanıcı bütçelerine sağladığı doğrudan faydayla da dikkat çekti. Kampanyalar, kuponlar ve sadakat programları aracılığıyla sunulan toplam kullanıcı faydası, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak 14,2 milyar TL’ye ulaştı. Bu desteğin önemli bir bölümü, YeClub sadakat programı kapsamında dağıtılan 6 milyar TL’yi aşan puanlardan oluştu.

“ETKİMİZ SİPARİŞİN ÇOK ÖTESİNDE”

Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver, rapor sonuçlarını değerlendirirken, 2025’in şirket ve hızlı ticaret ekosistemi açısından bir dönüşüm yılı olduğunu vurguladı. Çalapöver, “GSYH’ye 3 milyar euroyu aşan katkımızın yanı sıra 121 bin kişilik istihdam etkisi yaratmamız, toplumsal ve ekonomik değer üretme hedefimizin somut göstergesi. Kullanıcılarımıza sunduğumuz ekonomik desteği 14,2 milyar TL’ye çıkararak tüm paydaşların kazandığı sürdürülebilir bir model inşa ettik.” dedi.

2025 YAPAY ZEKÂ VE ALTYAPI YILI OLDU

2025’i “altyapı ve yapay zekâ yılı” olarak tanımlayan Çalapöver, yapay zekânın kişiselleştirme, talep tahmini ve lojistik optimizasyonunda merkezi bir rol oynadığını belirtti. Çalapöver, “Delivery Hero’nun küresel teknoloji gücünü yerel içgörülerle birleştirerek daha akıllı ve hızlı bir deneyim sunduk. 2026’da hedefimiz daha fazlasını yapmak değil, doğru işleri daha iyi yapmak.” ifadelerini kullandı.