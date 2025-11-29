Yeni asgari ücret belirleme çalışmaları: İlk toplantı tarihi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de 7,5 milyon kişi ve ailesi asgari ücretin zam oranını merakla bekliyor.

Bu kapsamda uluslararası kuruluşlar asgari ücret tahminlerini sıralarken, dolaylı olarak toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı.

TAKVİM NETLEŞİYOR

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu", çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğuna işaret etti.

Bakan Işıkhan, "Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır." dedi.

TOPLANTILARDA MASADA HANGİ KONULAR VAR

Asgari ücret masasının gelecek hafta kurulması bekleniyor...

İlk toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edeceği öğrenildi.

Bakanlıktaki ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması hedefleniyor.

Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.

NİHAİ KARARA KADAR 4 TOPLANTI DÜZENLENECEK

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor.

Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alırken, yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

Belirlenecek yeni ücret ise, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirlerken, komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

HSBC, ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

HSBC, Türkiye için asgari ücret beklentisini açıkladı. Bankaya göre, enflasyon oranlarına dayanarak asgari ücrete yüzde 20 civarında bir zam yapılması öngörülüyor

Ekonomistler ise refah payı eklenerek zammın yüzde 30'a yükseleceğini belirtiyor.

NET MAAŞ ZAM SENARYOSU

Yüzde 20’lik zamla maaş 26 bin 584 TL

Yüzde 23’lük zamla maaş 27 bin 188 TL

Yüzde 25'lik zamla maaş 27 bin 630 TL

Yüzde 28,5’lik zamla maaş 28 bin 404 TL

Yüzde 30’luk zamla maaş 28 bin 735 TL

Yüzde 35'lik zamla maaş 29 bin 841 TL

Yüzde 40’lık zamla maaş 30 bin 946 TL

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2020'de 2 bin 324,70 lira

2021'de 2 bin 825,90 lira

2022 Ocak-Haziran'da 4 bin 253,40 lira

2022 Temmuz-Aralık 5 bin 500,35 lira

2023 Ocak-Haziran'da 8 bin 506,80 lira

2023 Temmuz-Aralık'ta 11 bin 402,32 lira

2024'te 17 bin 2 lira

2025'te 22 bin 104 lira