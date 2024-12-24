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Özel Haber

2025 yılı için belirlenecek asgari ücret doğrudan 7 milyonu ilgilendirse de yapılan zammın yansıyacağı ödemeler açısından pek çok kalemi kapsıyor.

Asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar da değişiyor.

HANGİ ÖDEMELER ETKİLENECEK?

KIDEM TAZMİNATI:

Kıdem tazminatının taban tutarı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 2024'te 20 bin 2,18 TL iken 2025'te 26 bin 2,83 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI:

İşsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 80'i tavan, yüzde 40'ı ise taban olarak hesaplanıyor.

Burada işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80’ini aşamaz, yüzde 40’ından da az olamaz.

En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı 2024'te 10 bin 393,16 TL ve 15 bin 989,49 TL olarak uygulanıyorken, şimdi 13 bin 511,10 ve 20 bin 786,33 lira olacak.

GSS:

Geçici Sağlık Sigortası (GSS) primi sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği prim olarak tanımlanıyor.

Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor.

GSS primleri mevcutta 600,8 TL seviyesinde. Şimdi 781.04 olacak.

65 YAŞ AYLIĞI:

65 yaş aylığı, 65 yaşını geçmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yaşlılara ödeniyor.

65 yaş aylığı, 2024'te 4 bin 181,63 TL olarak uygulanıyor. Şimdi 5 bin 436,11 lira olacak.

ENGELLİ AYLIĞI:

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak engellilik derecesi yüzde 40-69 arasında olanlar için farklı, yüzde 70’in üzerindekiler için farklı olarak ödeniyor.

Yüzde 40-69 engellilik derecesi olanlar için: 3 bin 338,06 TL'den 5 bin 436,11'e çıktı.

Yüzde 70: engellilik derecesi olanlar için 5 bin 7,08 TL'den 6 bin 509,20'ye çıktı.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ:

İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.

Mevcutta isteğe bağlı sigorta pirimi aylık 6 bin 395,79 TL'den 8 bin 314,52'ye çıktı.

DOĞUM-ASKERLİK BORÇLANMASI:

Askerlik ve doğum borçlanması asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.

Mevcutta askerlik ve doğum borçlanması için günlük tutar 213,36 TL düzeyinde.

Bu rakam da 277,368 TL'ye çıktı

STAJYERLİK MAAŞI:

Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücret olarak tanımlanıyor.

Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor.

2024'te stajyer maaşı 5 bin 96,64 TL olarak uygulanıyordu 2025'te 6 bin 625,63 liraya yükseldi.