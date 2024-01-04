Yeni dönemde tekstil tasarımları yapay zekayla şekilleniyor Yapay zeka, her alanda hayatımızda yer alırken, tekstil tasarımlarında da kendisini göstermeye başladı.

AA

Dünyada yapay zeka, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdı.

Türk tekstil sektörü de bu değişim döneminde tasarım ve üretim süreçlerinde yapay zekadan yararlanma çabasına girdi.

Yeni yılla birlikte tekstil, deri ve giyim sektörlerinde yenilikçilik odaklı iş modelleriyle katma değeri yüksek ürünler üretilmesi ön plana çıktı.

Yapay zeka uygulamalarıyla birlikte, rekabet gücünün artırılması ve sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Teknik tekstil" üretimi

Hükümetin 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı hedeflerinde, yüksek performanslı ürünleri vurgulayan "teknik tekstil" üretim metotlarının teknoloji seviyesinin artırılması ve standardının oluşturulması adımları öne çıkıyor.

AB ülkelerine ihracatta önemli

Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yapan sektörlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum yolunda gerekli mevzuat değişikliklerinin hızla yapılması hedefleniyor.

Üretilecek projelerle AB Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi'ne uyum sağlanması öngörülüyor.

Türkiye, dünya tekstil ihracatında ülke bazlı sıralamada 4'üncü

Türkiye, dünya tekstil ihracatında ülke bazlı sıralamada 4'üncü, hazır giyim ihracatında 6'ncı sırada bulunuyor.

Atılacak adımlarla bu alanda ilk üç sıra hedeflenirken rekabet için kaliteyi düşürmeden "moda/marka" eksenli ve "katma değeri yüksek ürünler" üretilmesi amaçlanıyor.

AB'nin "Ekonomi-Tasarım Direktifi"nin genişletilmesiyle AB pazarına yerleştirilen ürünlerin daha sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

Tekstilde yapay zeka uygulamaları

H&M, üretimde 3D baskı kullanarak, üretim sürecini daha verimli ve çevre dostu hale getirmeye odaklandı.

Nike, yapay zeka kullanarak üretim süreçlerini optimize etmeyi ve çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyor.

Hugo Boss, nesnelerin interneti, dijital görüntüleme ve hataları minimuma indirmek için yapay zeka teknolojilerini kullanmayı ve insanın teknolojiyle entegrasyonunu planlıyor.

Levis de üretimde dönüştürülmüş malzemelerden yararlanmayı ve kaynakların daha verimli kullanılmasını içeren çalışmalar yürütüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)