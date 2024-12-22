Yeni enflasyon beklentisiyle emekli, memur ve asgari ücret tekrar hesaplandı

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Asgari ücret, emekli ve memur maaş beklentilerini değiştiren oran açıklandı.

Piyasanın yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu.

Açıklanan rakamlara göre, yatırımcıların kararları ve ödemelerle ilgili hesaplamalar yeniden şekillenecek.

Aralık ayında piyasa katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi emekli maaşı ve asgari ücretteki hesapların yenilenmesine neden oldu.

EMEKLİ MAAŞLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Türkiye'de emekli maaşları yılda iki kez belirleniyor.

Maaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) altı aylık enflasyon farkı kadar zam alıyor.

Son yıllardaki uygulamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu orana refah payı düzenlemesi yapıyor.

Bu yıl da beklenen, emekli maaş artışının bu şekilde gerçekleşmesi.

SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI HESABI

Yeni verilere göre, temmuz-kasım dönemindeki beş aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 14,57’lik bir zammı garantiledi.

Merkez Bankası verilerine göre, aralık ayında enflasyonun yüzde 1,72 gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklileri için ocak zammı yüzde 16,54’e çıkacak.

2025 OCAK-TEMMUZ 2024 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 14 BİN 567 LİRA

Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,54’lük zamla 14 bin 567 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Asgari ücrete; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu karar veriyor.

Komisyon bu güne kadar üç kez toplandı ve sadece TÜRK-İŞ'ten yüzde 74 zamla 29 bin 583 lira talebi geldi.

2025 ASGARİ ÜCRET 24 BİN 695,40 LİRA

Yüzde 45,28 zamla ise asgari ücret 17 bin 2 liradan 24 bin 695,40 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Memur maaşları yılda iki kez belirleniyor. Toplu sözleşmeden doğan hak ile enflasyon farkı hesaplanıyor.

2025 OCAK-TEMMUZ MEMUR MAAŞI ZAM ORANI

Buna göre memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 4,15 enflasyon farkı ile toplamda yüzde 10,4’lük bir artış elde etti.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak toplam zam oranı ise yüzde 12,62 olarak öngörülüyor.

2025 OCAK-TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI:

Yüzde 12,62’lik zam sonrası, 39 bin 177 lira olan en düşük memur maaşı 44 bin 121 lira olacak.

2025 OCAK-TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI:

17 bin 587 lira olan en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 806 liraya çıkacak.