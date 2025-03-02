Yeni haftada gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak

AA & Ensonhaber

Geride bıraktığımız haftada yükseliş eğilimi öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,59 değer kazanarak 9.658,72 puandan tamamlarken gözler yeni haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı ve enflasyon verilerine çevrildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Ocak ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

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Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi de 20 ekonomistin katılımıyla sonuca ulaştı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu, şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97) bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

TÜRKİYE SON ÇEYREKTE YÜZDE 3 BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2; 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüdü.

Kişi başına Gayri Safi Yurt içi Hasıla değeri 2024'te cari fiyatlarla 507 bin 615 lira (15 bin 463 dolar) olarak hesaplandı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla Gayri Safi Yurt içi Hasıla, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon lira olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE GÜNDEM YOĞUN

Yurt içinde pazartesi günü enflasyon, yurt içi üretici fiyat endeksi, imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksleri, bankacılık sektörü net karı; salı günü reel efektif döviz kuru; perşembe günü TCMB'nin faiz kararı; cuma günü piyasa katılımcıları anketi, hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.