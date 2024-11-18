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Haber Merkezi

ABD başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralar değerlendi, dolar endeksi arttı ve belirsizlikler ortadan kalktığı için altın fiyatları geriledi.

Trump'ın daha göreve gelmeden önce yapmayı planladığı vaatleri şimdiden piyasaların yönünü belerledi.

Yatırımcılar Trump'ın ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi için baskı yapmasını da bekliyor.

Dünyada yaşanan gelişmeler yurt içindeki piyasaları da yakından etkiliyor.

Türkiye'de döviz yatar seyirde ilerlerken altında düşüş görülüyor.

İşte haftanın ilk gününde piyasalar:

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın geçen haftalarda 2 bin 790 dolara, gram altın ise 3 bin 150 liraya kadar çıkmıştı.

Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket ederek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından haftaya yüzde 1,2 yükselişle 2 bin 586 dolardan

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada günün ilk saatlerinde altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 864 lira

Çeyrek altın: 4 bin 858 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 798 lira

Tam altın: 19 bin 441 lira

Yarım altın: 19 bin 441 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,8 artışla 34,6000'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,4 azalışla 34,4640'tan işlem görüyor.

Dolar: 34,4640 lira

Euro: 36,3716 lira

Sterlin: 43,6203 lira

BITCOIN YİNE 90 BİN DOLARI AŞTI

Trump'ın göreve geleceği beklentisi ile kripto paralarda rekorlar kırıldı. Kripto paraların içinde en fazla işlem gören Bitcoin yüzde 0,19 ve 175,4 dolar yükselerek 90 bin 662,8 doları aştı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 artışla 71,2 dolardan başladı.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,32 yükselişle 9.419,42 puandan başladı.

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 0,2 düşüşle 10.722,50 puandan başladı.



