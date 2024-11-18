ABD başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralar değerlendi, dolar endeksi arttı ve belirsizlikler ortadan kalktığı için altın fiyatları geriledi.
Trump'ın daha göreve gelmeden önce yapmayı planladığı vaatleri şimdiden piyasaların yönünü belerledi.
Yatırımcılar Trump'ın ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi için baskı yapmasını da bekliyor.
Dünyada yaşanan gelişmeler yurt içindeki piyasaları da yakından etkiliyor.
Türkiye'de döviz yatar seyirde ilerlerken altında düşüş görülüyor.
İşte haftanın ilk gününde piyasalar:
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ
Ons altın geçen haftalarda 2 bin 790 dolara, gram altın ise 3 bin 150 liraya kadar çıkmıştı.
Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket ederek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından haftaya yüzde 1,2 yükselişle 2 bin 586 dolardan
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada günün ilk saatlerinde altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 864 lira
Çeyrek altın: 4 bin 858 lira
Cumhuriyet altını: 19 bin 798 lira
Tam altın: 19 bin 441 lira
Yarım altın: 19 bin 441 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL cuma günü yüzde 0,8 artışla 34,6000'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,4 azalışla 34,4640'tan işlem görüyor.
Dolar: 34,4640 lira
Euro: 36,3716 lira
Sterlin: 43,6203 lira
BITCOIN YİNE 90 BİN DOLARI AŞTI
Trump'ın göreve geleceği beklentisi ile kripto paralarda rekorlar kırıldı. Kripto paraların içinde en fazla işlem gören Bitcoin yüzde 0,19 ve 175,4 dolar yükselerek 90 bin 662,8 doları aştı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 artışla 71,2 dolardan başladı.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde cuma günün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,32 yükselişle 9.419,42 puandan başladı.
VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 0,2 düşüşle 10.722,50 puandan başladı.
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