Yeni hükümet, Esad'la bağlantılı şirketlerin hesaplarını dondurdu

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Suriye'nin yeni hükümeti, devrik lider Beşar Esad'ın ardında bıraktığı müttefiklerinin milyar dolar değerindeki kurumsal imparatorluklarını mercek altına aldı.

Ayrıca yeni hükümet yolsuzluk ve yasadışı faaliyetlerin kökünü kazımak için iş adamlarının bazılarıyla görüşmeler yaptı.

İNCELEME KOMİTESİ KURULDU

Reuters'a konuşan üç kaynak, Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki hükümetin, Samer Foz ve Mohammad Hamsho gibi yüksek mevkilerde ve Esad ile bağlantısı olan iş adamlarının artan kurumsal çıkarlarını incelemekle sorumlu yeni bir komite kurduğunu söyledi.

ESAD'LA BAĞLANTILI ŞİRKETLERİN MAL VARLIĞI DONDURULDU

Reuters tarafından görülen Suriye Merkez Bankası ve ticari bankalar arasındaki yazışmalar, Şam'ı ele geçirdikten günler sonra Suriye'nin yeni liderlerinin, Esad'la bağlantılı şirket ve şahısların şirket ve banka hesaplarını dondurduğunu ve daha sonra da bu kişileri ABD yaptırım listesine dahil ettiğini gösteriyor.