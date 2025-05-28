Yeni liste yayımlandı: Adana kebabına kanatlı eti karıştırıldı

Özel Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlıksız-güvensiz gıda listesindeki firma ve hileli ürün sayıları artmaya devam ediyor.

Listelere İzmir, Konya, Aydın, Gümüşhane, Kocaeli, Afyonkarahisar, Hatay, Balıkesir ve İstanbul'dan firmalar dahil oldu.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEKLER

-Bitkisel karışım yağa gıdada kullanımına izin verilmeyen boya katıldı.

-Naturel sızma yağa tohum yağları karıştırıldı.

-Ginseng çikolatasında ilaç etken maddesi tespit edildi.

-Tam yağlı koyun yoğurduna inek sütü eklendi.

-Tam yağlı taze ay çekirdeği çeşnili eritme peynirde bitkisel yağ ve nişasta kullanıldı.

-Tereyağında bitkisel yağ bulundu.

-Tam yağlı tulum peynirinde, bitkisel yağ, natamisin ve nişasta tespit edildi.

-Çiğ Adana kebabına kanatlı eti katıldı.

PİLİÇ SUCUKTA SOYA

-Isıl işlem görmüş piliç sucuğa, mekanik ayrılmış kanatlı eti, sakatat (taşlık), gıda boyası ve soya katıldı.

ET DÖNERE KANATLI ETİ

-Et dönerde kanatlı eti bulundu.

-Çiğ kıyma harcına kanatlı eti, sakatat (taşlık) katıldı.

TAKLİT VE TAHŞİŞ YAPILAN GIDALARA 44 FİRMA EKLENDİ

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi 2 firma eklenerek güncellendi. İçine aynı değeri taşımayan madde eklenmesi ile oluşan Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi'ne de 28 ürün eklendi. Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği bulunan Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi'ne de 16 ürün eklendi.

DEVAM EDECEK