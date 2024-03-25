Asya'nın yeni milyarderler başkenti Hindistan'da: Mumbai Asya kıtasında en fazla milyarderin yaşadığı ülke Çin, şehir ise Hindistan'ın Mumbai kenti oldu. Mumbai, toplam 92 milyardere ev sahipliği yaparak Pekin'i geride bıraktı.

AA

Milyarderlerin yaşamaya layık gördüğü Mumbai, Hindistan'da bulunuyor.

Mumbai kenti, 92 milyarderi ile Asya'nın yeni "zenginler başkenti" ünvanının sahibi oldu.

Nikkei Asia basın kuruluşunun, merkezi Şanghay'da bulunan Hurun Araştırma Enstitisü'ne dayandırdığı rapora göre, 92 milyarder ile Pekin'i geçen Mumbai, Asya kıtasındaki en çok milyardere sahip olan şehir oldu.

Rapora göre, New York'ta 119, Londra'da 97 milyarder bulunurken Mumbai 92 milyarder ile dünya çapında üçüncü sıraya yerleşti.

Mumbai ekonomisi 2023'te yüzde 7,5 büyüdü

Hindistan genelinde toplam 271 milyarder bulunurken Mumbai ekonomisi 2023'te yüzde 7,5 büyüdü.

(Çin)

Ülke bazında Çin liste başı

Ülke bazlı değerlendirmelerde Çin, 814 milyarder ile listenin başında bulunurken, bu sayının 2022'ye oranla 155 kişi azaldığı gözlemlendi.

ABD ülke bazında ikinci sırada

ABD ise 800 milyarder ile ülke milyarder sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

(Mumbai)

ABD'nin önde gelen sektörleri: Yapay zeka ve bilişim

ABD'de ekonomide önde gelenler yapay zeka ve bilişim sektörleri oldu

(Jensen Huang)

ABD'li çip üreticisi Jensen Huang, listede ilk 30'da

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, 48 milyar dolar ile listede ilk 30'a girerken Google, Meta ve Microsoft sahiplerinin servetlerinde de "ciddi bir atış" gözlemlendi.

(Mumbai)

Listede teknoloji devlerinin yanında bir de şarkıcı var

Teknoloji sektöründeki servet artışının yanı sıra ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in servetinin de 1,2 milyar dolara yükselmesi dikkati çekti.

(Taylor Swift)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)