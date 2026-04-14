Yenilebilir buzlu ürünlerde 'dondurma' algısı oluşturan yanıltıcı ifadeler yasaklandı

Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşması için alınan kararlarla yanıltıcı ambalajların kullanılması önleniyor.

Daha önce gıdanın içinde birebir bulunmayan ürünlerin varmış gibi gösterilmesine ilişkin kararlar alınmıştı. Ürünün içeriğinin, görünür yazı büyüklüğü ile ambalajda yer alması sağlanmıştı.

BUZLU ÜRÜNLER DONDURMAYMIŞ GİBİ SUNULAMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu kez yenilebilir buzlu ürünlerde 'dondurma' algısı oluşturan yanıltıcı ifadeleri yasakladı.

Bakanlık yayımladığı mesajında "Şeffaf etiketleme ve doğru bilgilendirme ile tüketicimizin yanındayız." dedi.

Bakanlık mesajında "isminde netlik, seçimde güven" sloganına yer vererek, şüpheli durumların güvenilir gıda mobil uygulamasından bildirilmesini talep etti.