Donald Trump hamburger sipariş etmeye devam ediyor: 100 dolar bahşiş verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 'bahşişlerden vergi alınmaması' politikasını gündeme taşımak için Beyaz Saray Oval Ofis'ine hamburger siparişi verdi.

Hamburger sevgisiyle anılan Donald Trump'a bir kurye siparişini teslim etti.

KURYEYE 100 DOLAR BAHŞİŞ VERDİ

Trump, kuryeyi karşılayarak cebinden 100 dolar nakit bahşiş çıkardı ve kadına verdi.

Simmons, bu politikanın ailesine büyük katkı sağladığını belirterek teşekkür etti.

'BAHŞİŞLERDEN VERGİ ALINMAMASI' POLİTİKASINI ANLATTI

Kurye, geçen yıl bahşişlerinden yaklaşık 11 bin dolar vergi tasarrufu yaptığını ifade etti.

Kurye, 2022'den beri çalıştığını ve 14 binden fazla teslimat gerçekleştirdiğini belirtirken Trump, 'bahşişlerden vergi alınmaması' politikasının olumlu geri dönüşlerini anlattı.

"BANA OY VERDİN Mİ?" DİYE SORMAYI DA UNUTMADI

Hamburgere olan düşkünlüğü bir kez daha gözler önüne serilirken Trump, kuryeye bir de kendisine oy verip vermediğini de sormayı ihmal etmedi.

Kadın ise Trump'a "Belki" diye yanıt verirken, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladığı sırada aynı soru tekrar yöneltildiğinde bu kez "Evet, Trump'a oy verdim." ifadelerini kullandı.