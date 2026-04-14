Oytun Erbaş anlattı: Kadınlar daha çok aldatır

Ensonhaber YouTube kanalı, içerikleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Bilim Plus programında Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara ile kadın erkek ilişkilerini masaya yatırdı.

Oytun Erbaş, hangi cinsiyetin libidosunun daha yüksek olduğunu, hangisinin daha çok aldattığını ve sebeplerini açıkladı.

"KADIN DAHA ÇOK ALDATIR"

Erbaş, Çağlar Cilara'nın "Kadınlar mı daha çapkındır erkekler mi?" sorusuna ikisi de yanıtını verdi.

Hem kadının hem de erkeğin aldattığını aktaran Erbaş, "Ancak kadınlar yakalanmaz." dedi.

"ERKEKLER YAKALANDIĞI İÇİN ADI ÇIKTI"

Erbaş, erkeklerin aldatma olaylarında partnerine yakalandığı için adı çıktığını kaydederek, şunları söyledi:

"İkisi de. İkisi de çapkındır ama erkekler yakalandığı için adı çıkmıştır. Kadın yakalanmaz. Bakıyorsunuz 2000'li yıllardan sonra aldatma oranları yüzde 55'e 45 olmuş, kadınlar öne geçmiş."

"2000'Lİ YILLARDAN SONRA KADINLAR ERKEKLERİ GEÇMİŞ"

Erbaş, Cilara'nın "Neden?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Eskiden kadınlar daha evde oturuyormuş, maddi güçleri yokmuş. Yani ev hanımı. Kadın hayata karıştıktan sonra, kadın maddi gücü olunca demiş ki, "Kardeşim bir dakika ya ben artık bir erkek tarafından bakılmıyorum."



Bu sefer 2000'li yıllara doğru eşitlenmiş sonra kadınlar, Avrupa ülkelerinde 55'e 45 geçmişler erkekleri.

"EVLİ KADIN, DAHA ÇOK ALDATIR"

Evli kadınların, bekarlara oranla daha çok aldattığına dikkat çeken Erbaş, sebebini şu sözlerle anlattı:

"Çünkü evli bir kadın aldatmasının bilinmesi daha da zor. İçgüdüsel bir olay bu. Yani şimdi şunu söylüyorum; hemen bir karar verip bunu yapıyoruz esasında. Mesela kadınların da libidosu erkekler gibi."

"KADINLARIN LİBİDOSU ERKEĞE BEŞ BASAR"

Kadınların libidosunun erkeklerden yüksek olduğunu da söyleyen Erbaş, "Ama sosyolojik olarak onlar daha böyle şey hani; kadındır, anne formatı vardı ya; işte annedir yapmaz hani sonuçta daha kendi halindedir. Çünkü öyle misyon yüklenmiş.

Hatta kadınların o yumurtlama döneminde filan libidosu erkeğe beş basar."