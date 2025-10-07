Yenilenebilir enerji kaynakları, küresel elektrik üretiminde ilk kez kömürü geride bıraktı

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, Küresel Elektrik Sektörü Yarı Yıl Değerlendirmesi'ni yayımladı.

Buna göre, dünyanın elektrik talebi bu yılın ilk yarısında, yıllık bazda yüzde 2,6 büyüdü.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİMİ TALEBİ KARŞILADI

Bu dönemde, güneş ve rüzgar enerjisinden üretim, elektrik talebini aştı ve bu dönemdeki talep artışının tamamını karşıladı.

Bu durum, fosil yakıtlardan elektrik üretiminde hafif düşüş sağladı.

YILIN İLK YARISINDA HİDROELEKTRİĞİN PAYI LİDER KONUMDA

Küresel elektrik üretiminde yılın ilk yarısında güneş enerjisinin payı yüzde 8,8 olurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,2 ve hidroelektriğin payı yüzde 13,9 oldu.

Diğer yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 2,3 olarak hesaplandı.

ÜRETİMİN YÜZDE 34,2'SİNİ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

Söz konusu dönemde dünyanın elektrik üretiminin yüzde 34,2'sini yenilenebilir enerji kaynakları karşıladı.

Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı ise yüzde 33,1 oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ilk kez kömürü geride bıraktı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KÖMÜRÜ GERİDE BIRAKTI

Bu dönemde yenilenebilir enerjiden 5 bin 72 teravatsaat elektrik üretilirken, bu üretim kömürdeki 4 bin 896 teravatsaatin üzerinde gerçekleşti.

Elektrik üretiminde gazın payı yüzde 20,7 olurken, nükleer enerjinin payı yüzde 9,1 seviyesinde hesaplandı.

Üretimin kalan kısmı diğer fosil yakıtlardan sağlandı.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANAN EMİSYON AZALDI

Kömürün küresel elektrik üretimindeki payı yılın ilk yarısında, yıllık bazda yüzde 0,6 ve gazın payı da yüzde 0,2 geriledi.

Bu düşüş, elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonların da yüzde 0,2 azalmasını sağladı.

ÇİN VE HİNDİSTAN'IN TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİMİ ARTTI

Dünyanın en büyük ekonomileri Çin, ABD, Hindistan ve Avrupa Birliği (AB), küresel elektrik üretimindeki dengeleri belirlemeye devam etti.

Çin ve Hindistan'ın fosil yakıtlardan üretimi yılın ilk yarısında düşüş gösterirken, temiz enerji kaynaklarından üretimi arttı.

ÇİN TEMİZ ENERJİ LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Çin, dünyanın temiz enerji lideri konumunu korudu ve Hindistan'da bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim elektrik talebindeki artışı aştı.

Bu iki ülkenin aksine, ABD ve AB'de fosil yakıtlardan elektrik üretimi yükseldi.

"GÜNEŞ VE RÜZGAR TALEBİ KARŞILAYABİLECEK KADAR HIZLI BÜYÜYOR"

Ember'e göre, küresel çapta yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi talep büyümesiyle doğru orantılı büyürken, ülke bazında görülen ilerlemeler büyük oranda farklılık gösteriyor.

Ember Kıdemli Elektrik Analisti Małgorzata Wiatros-Motyka, analize ilişkin değerlendirmesinde elektrik üretiminde 'kritik bir dönüm noktasının ilk işaretlerinin' görüldüğüne dikkati çekerek, "Güneş ve rüzgar, dünyanın elektrik üretim talebini karşılayabilecek kadar hızlı büyüyor. Bu durum, temiz enerjinin elektrik talep artışına ayak uydurmaya başladığı bir dönüşümün başlangıcına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.