Yerli turistler yılın ikinci çeyreğinde 103,1 milyar TL harcadı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ikinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 16 milyon 148 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,3 artarak 19 milyon 830 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 118 milyon 258 bin geceleme yaptı.

Ortalama geceleme sayısı 6 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 103 MİLYAR 114 MİLYON 141 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin TL olarak gerçekleşti.

KİŞİSEL HARCAMALAR AĞIRLIKLI

Bu harcamaların yüzde 90'nını 92 milyar 772 milyon 553 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10'nunu ise 10 milyar 341 milyon 588 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 200 TL oldu.

EN FAZLA PARA, YEME İÇMEYE HARCANDI

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 117,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 123 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 112,2'lik artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 62,4 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 31,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,7 ile "sağlık" yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 86 milyon 604 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 925 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 10 milyon 308 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.