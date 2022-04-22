Yerli turistlerin harcaması 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 80,2 arttı

Koronavirüs salgınının etkilerinin azalmaya başladığı 2021 yılının son üç ayında, seyahatlerini uzun süre erteleyen vatandaşlar artık gezilerini gerçekleştirmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerine göre, geçen yıl seyahate çıkan yerli turist sayısı yükselirken, yerli turistlerin geçen yıl yaptığı seyahat harcamaları da bir önceki yıla göre yüzde 80,2 artarak 58 milyar 104 milyon 752 bin lira olarak gerçekleşti.

9 milyona yakın vatandaş seyahate çıktı

TÜİK'in yayınladığı 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 948 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,9 artarak 10 milyon 706 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 80 milyon 378 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 gece olarak kayıtlara geçti.

2021'de toplam seyahat sayısı yüzde 23,2 arttı

AA'nın haberine göre, yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2021'de toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 52 milyon 774 bin oldu. Geçen yıl seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı 2020'ye göre yüzde 2,2 azalarak 458 milyon 872 bin oldu. Ortalama geceleme sayısı 2021'de 8,7 olarak tespit edildi.

Harcamalar iki katına çıktı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 98,7 artarak 11 milyar 497 milyon 945 bin lira olarak gerçekleşti.

2021'deki toplam seyahat harcaması 2020'yeyüzde 80,2 arttı

Geçen yıl yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları 2020'ye göre yüzde 80,2 artarak 58 milyar 104 milyon 752 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Bu harcamaların yüzde 91,2'sini 53 milyar 9 milyon 281 bin lira ile kişisel, yüzde 8,8'ini 5 milyar 95 milyon 471 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 1101 lira oldu.

Konaklama harcamalarında yüzde 118,9'luk artış yaşandı

Bu harcama türlerinin yıllık bazda değişim oranları incelendiğinde yeme ve içme harcamalarında yüzde 54,7, ulaştırma harcamalarında yüzde 62,6 ve konaklama harcamalarında yüzde 118,9'luk artış kayıtlara geçti.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Geçen yılın son çeyreğinde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 61,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 7 ile "sağlık" izledi. Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de yüzde 58,8 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 30,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada yüzde 5 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.