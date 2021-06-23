Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 70 arttı

Türkiye’de yerleşik yatırımcıların finansal varlıkları, mayıs sonu itibarıyla bir yıllık dönemde yüzde 27 artışla 5 trilyon 677 milyar liraya çıktı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), mayıs ayı özet finansal piyasa verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2020 yıl sonunda 5 trilyon 281 milyar lira olan yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, 2021'in ilk beş ayında 396 milyar 100 milyon lira artarak 5 trilyon 677 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl sonunda 615 milyar 700 milyon lira olan yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise beş ayda 48 milyar 700 milyon lira düşerek 567 milyar liraya geriledi.

Mayıs sonu itibarıyla bir yıllık bazda bakıldığında, yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 27, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları ise yüzde 17,2 arttı. Nisan ayında yaşanan gerilemeye rağmen, yerli yatırımcıların finansal varlıklarında yıllık bazda en yüksek artış, hisse senedi varlıklarında yaşandı.

YERLİ YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ VARLIKLARI MAYIS AYINDA YENİDEN YÜKSELDİ

Geçen yılın mayıs ayı sonunda 239 milyar 700 milyon lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, bir yılda yüzde 69,1 artarak 405 milyar 300 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 173 milyar 700 milyon lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 231 milyar 600 milyon lirası ise bireysel yatırımcılara ait olduğu görüldü.

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarında, yılın ilk beş ayında yüzde 6,4 (24 milyar 500 milyon lira) artış yaşandı.

HİSSE SENEDİ AKTİF YATIRIMCI SAYISINDA TARİHİ REKOR

Geçen yıl sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle nisan sonunda 2 milyon 674 bin ile tarihi rekor seviyelerine ulaştı.

Bakiyeli yatırımcı sayısı mayıs ayında ise 2 milyon 517 bin seviyesine geriledi. Geçen yıl sonunda 1 milyon 400 bin olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise nisan sonunda 1 milyon 959 binin üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı.

YABANCI YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ VARLIKLARI BEŞ AYDA YÜZDE 21 GERİLEDİ

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları artarken, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları geriliyor. Mayıs 2020'de 254 milyar 800 milyon lira olan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 12 artarak mayıs sonunda 285 milyar 600 milyon lira oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla 361 milyar 700 milyon lira olan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yılın ilk beş ayında ise yüzde 21 geriledi.

YERLİ YATIRIMCILARIN VARLIKLARI BİR YILDA YÜZDE 27 ARTTI

Türkiye’de yerleşik kurumsal, tüzel ve bireysel yatırımcıların finansal varlıkları, mayıs sonu itibarıyla bir yıllık dönemde yüzde 27 artışla 4 trilyon 466 milyar liradan, 5 trilyon 677 milyar liraya çıktı.

Son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme hisse senedinin ardından yüzde 61 ile varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıklarında yaşandı. Geçen yıl mayıs sonunda 23 milyar 100 milyon lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları, mayıs sonunda 37 milyar 200 milyon liraya çıktı.

Mayıs 2020-Mayıs 2021 döneminde yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki (DTH) varlıkları yüzde 41 artarak 1 trilyon 922 milyar liraya, TL mevduatları da yüzde 17 artarak 1 trilyon 645 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcıların eurobond (kamu) varlıkları yüzde 43, eurobond (özel) varlıkları yüzde 34 arttı. Yerli yatırımcıların kamu, özel toplam eurobond varlıkları 370 milyar 500 milyon lira oldu.

YABANCI YATIRIMCILARIN FİNANSAL VARLIKLARI 567.1 MİLYAR LİRA

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları bir yılda yüzde 17,2 artış gösterdi. Geçen yılın mayıs sonunda 483 milyar 700 milyon lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, bir yılda 567 milyar 100 milyon liraya ulaştı.

Son bir yıllık döneminde yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında artış olsa da yılın ilk 5 ayında bir düşüş söz konusu. Geçen yıl sonunda 615 milyar 700 milyon lira olan yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları, ilk beş ayında 48 milyar 600 milyon lira geriledi.

HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ DÖRT AYDA YÜZDE 9,4 GERİLEDİ

Yerli bireysel yatırımcıların düşük faiz ve dijital olanakların artmasıyla 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hisse senedi piyasasına artan ilgisi salgın süreciyle hızlanarak devam etti. Yerli yatırımcıların söz konusu ilgisinin de etkisiyle 2019 ve 2020 yıllarında halka açık şirketlerin piyasa değerinde yaşanan artış, bu yılın şubat ayından itibaren yerini düşüşe bıraktı.

Ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 826 milyar lira olan halka açık şirketlerin piyasa değeri, son dört ayda yüzde 9,4 değer kaybederek mayıs sonunda 1 trilyon 669 milyar liraya geriledi.