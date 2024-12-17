Yetkisiz kişiler 1 Ocak'tan itibaren taşınmaz ilanı veremeyecek

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Sunumu sırasında otomotiv sektöründe alınan tedbirlerle istikrarın sağlandığını ifade eden Ömer Bolat, emlak sektöründe ise yetkisiz kişilerin 1 Ocak'tan itibaren taşınmaz ilanı veremeyeceklerini hatırlattı.

Bolat, yapılan kanuni düzenlemeler ile Ekonomifahiş fiyat ve stokçuluğun cezalarının artırıldığını kaydetti.

KAPISINA FİYAT LİSTESİ ASMAYAN CAFELERE 323 MİLYON LİRA CEZA

Yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelere tarife ve fiyat listesi bulundurma ve kapının önüne asma zorunluluğu getirdiklerini dile getiren Bolat, bu kapsamda 251 bin iş yerinin denetlendiği ve kurallara uymayanlara 323 milyon lira idari para cezası uygulandığı bilgisini verdi.

FİYAT DENETİMLERİNE 4,7 MİLYAR LİRA CEZA

Fiyat denetlemeleri sonucunda tespit edilen aykırılıklar için 4 milyar 750 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığını ifade eden Bolat, bu cezaların tahsil edildiğini bildirdi.

Ömer Bolat, yapılan kanuni düzenlemeler ile e-ticaret pazar yerlerinden on binlerce şirket, KOBİ ve esnafın çıkarılmasının engellendiğini de söyledi.

"FİLİSTİN'E EN FAZLA YARDIM GÖNDEREN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

Ticaret Bakanı Bolat, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının katliam ve soykırıma dönüştüğünü belirterek, "Çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 50 bin masum Filistinli kardeşlerimiz şehit düştü. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimiz bütün ilgili ikili taraflı forumlarda, çok taraflı platformlarda, ülkeler bazında İsrail'in katliamını durdurmak, ateşkesi sağlamak, Filistinli kardeşlerimize yardımlar ulaştırmak konusunda dünyada en önde gelen ülke olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"9 NİSAN 2024'TE 54 GÜMRÜK FASLINDA, 1.109 ÜRÜN BAŞLIĞINDA İSRAİL'E İHRACATI DURDURDUK"

Bolat, 1948'den bu yana İsrail ve Filistin topraklarındaki değişimi gösteren haritayı milletvekillerine göstererek, Filistin'in bugün açık hava hapishanesi gibi olduğuna işaret etti. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Filistin'in limanı, gümrüğü, polisi, askeri bulunmamaktadır. Dolayısıyla burada biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 7 Ekim'deki İsrail'in saldırıları başladıktan sonra yardımlar ulaştırdık. Ateşkes sağlamak için çok uğraştık ve bu süreçte de 'Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ambargolara uymakla mükellefiz' dedik. 15 Aralık tarihinde, 365 gün önce, ben bu kürsüde ‘İsrail'le ticareti özel şirketler, uluslararası şirketler yapıyor, devlet yapmıyor, Ticaret Bakanlığı yapmıyor.’ dedim. Biz 9 Nisan 2024 tarihinde 54 gümrük faslında, 1.109 ürün başlığında İsrail'e ihracatı durdurduk. Bunu yapan ilk ülkeydik, tek ülkeydik ve İsrail'i ateşkese zorlamak için diğer dünya ülkelerini de bu konuda bize, bizim yanımızda yer alsınlar diye aldığımız bu karardan sonra İsrail'in kategorik olarak ateşkesi reddetmesi ve Gazze'ye hiçbir yardım ulaştırmaması karşısında 2 Mayıs 2024'te Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimiz İsrail'le ihracatı da ithalatı da tamamen durdurdu.