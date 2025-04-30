Yılın ikinci 'enflasyon raporu' 22 Mayıs'ta açıklanacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 6 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.

Faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alması öngörülüyor.

KANUN'A GÖRE BİLGİ VERİLMESİ ZORUNLU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, başkanın, banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

İKİNCİ ENFLASYON RAPORU 22 MAYIS'TA

Fatih Karahan, 22 Mayıs'ta bu yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu kamuoyu ile paylaşacak. Enflasyon Raporu'nda yer alacak mesajlar, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası, 30 Mayıs'ta Finansal İstikrar Raporu'nu da açıklayacak.