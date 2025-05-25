Yılın ilk 4 ayında Doğu Karadeniz'den 21 ülkeye su ürünü ihracatı

AA

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı her yıl artmaya devam ediyor.

Sadece Doğu Karadeniz'den yılın ilk 4 ayında 21 ülkeye su ürünü satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden yılın 4 ayında 6 bin 681 ton su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Kobya, söz konusu ihracattan 47 milyon 838 bin 975 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

RUSYA İLK SIRADA

İsmail Kobya, Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde yapılan su ürünleri ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu'na bu dönem 25 milyon 807 bin 448 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nu 6 milyon 422 bin 175 dolarla Japonya ile 6 milyon 381 bin 527 dolarla ABD takip etti. Bölgeden ayrıca Hollanda, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan ve Endonezya'ya da bu dönem su ürünü satıldı." dedi.

İHRACATININ YÜZDE 80'İ TRABZON'DAN

Bölge ihracatının yüzde 80'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten söz konusu dönemde 18 ülkeye 5 bin 205 ton su ürünü ihraç edildiğini ifade etti.

Kobya, bu ihracattan 38 milyon 315 bin 746 dolar kazanç elde edildiğini, Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya'nın Trabzon'dan en fazla su ürünü dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu kaydetti.



