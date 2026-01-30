Yılın ilk enflasyon rakamları 3 Şubat'ta açıklanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, 2025 aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE'deki 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

TCMB "SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre, ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.