TCMB: 2025’te hizmet enflasyonunu eğitim ve kira sürükledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “2025 Yılı Hizmet Fiyatlarına Yakın Mercek: Alt Kalemler Ne Anlatıyor?” başlıklı blog yazısında, 2025 yılında hizmet enflasyonunun mal enflasyonunun belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini ve bu görünümde özellikle eğitim ve kira fiyatlarının etkili olduğunu bildirdi.

TCMB analizine göre, tüketici enflasyonu 2025’i yüzde 30,9 ile tamamlarken, mal enflasyonu yüzde 25, hizmet enflasyonu ise yüzde 44 oldu.

HİZMET GRUBUNDA FİYATI EN FAZLA ARTANLAR

Hizmet grubunda en yüksek artışın eğitim ve kiralarda görüldüğü, ayrıca berber, kuaför, gündelikçi ve şehir içi ulaşım gibi yerel nitelikli ve rekabeti sınırlı hizmetlerin de enflasyonu yukarı çektiği vurgulandı.

Analizde, kira, eğitim ve söz konusu yerel hizmet kalemlerinin 2025 yıl sonunda enflasyona toplam 7,8 puan katkı yaptığı belirtilirken, bu kalemlerin tüketici enflasyonunun yaklaşık dörtte birini oluşturduğu ifade edildi.

KİRA ENFLASYONUNUN EĞİLİMİ AŞAĞI YÖNLÜ

TCMB, eğitimde yapılan düzenleme değişikliklerinin dezenflasyon sürecini desteklemesinin beklendiğini, kira enflasyonunda ise ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu kaydetti.