Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor: Gözler beklentilerde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk "Enflasyon Raporu"nu bugün İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TOPLANTI CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

2025’İN SON TOPLANTISININ VERİLERİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilen “2025-4. Çeyrek Enflasyon Raporu” sunumunda, yüzde 13-19 aralığında bulunan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında değişikliğe gidilmemişti

Karahan, enflasyon tahminlerini; 2026 yılı sonu için yüzde 16, 2027 yılı sonu için yüzde 9 ve orta vadede yüzde 5 olarak açıkladı.

2026 yıl sonu için: Yüzde 13-19

2027 yıl sonu için: Yüzde 9