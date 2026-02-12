Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor: Gözler beklentilerde

- Yılın ilk "Enflasyon Raporu", TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından İstanbul'da saat 10.30'da açıklanacak.
- Toplantı, TCMB'nin internet sitesi, X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
- Karahan, 2026 için yüzde 13-19, 2027 için yüzde 9 ve orta vade için yüzde 5 enflasyon tahminlerini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk "Enflasyon Raporu"nu bugün İstanbul'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TOPLANTI CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
2025’İN SON TOPLANTISININ VERİLERİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilen “2025-4. Çeyrek Enflasyon Raporu” sunumunda, yüzde 13-19 aralığında bulunan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında değişikliğe gidilmemişti
Karahan, enflasyon tahminlerini; 2026 yılı sonu için yüzde 16, 2027 yılı sonu için yüzde 9 ve orta vadede yüzde 5 olarak açıkladı.
2026 yıl sonu için: Yüzde 13-19
2027 yıl sonu için: Yüzde 9