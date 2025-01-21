Yılın ilk toplantısında politika faizinin yüzde 45'e inmesi bekleniyor

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ocak ayı PPK toplantısı, 23 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

Banka geçtiğimiz ay, yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürmüştü.

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi'ne göre politika faizi beklentisi belli oldu.

Ankete katılanlar da TCBM piyasa katılımcıları anketine katılanlar gibi ocak ayında 250 baz puan indirim bekliyor.

Beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

KATILANLARIN TAMAMI 250 BAZ İNDİRİM BEKLİYOR

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

2025 YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 30

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI OCAK FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 45

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin politika faizine ilişkin 3 ay sonrası için beklenti yüzde 40,91'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,88'den yüzde 29,14'e indi.

YABANCILARIN BEKLENTİSİ

Yabancı uzmanlar da Merkez Bankası'nın başladığı faiz indirim sürecine enflasyonun yavaşlama eğilimine girmesiyle birlikte devam edeceğini öngörüyor.