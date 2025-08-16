Yılın ilk yarısında petrol şirketlerinin kârları 25 milyar dolar eridi

Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco yılın ilk yarısında toplam 103,9 milyar dolar kâr açıkladı.

Söz konusu şirketler 2024’ün ilk yarısında 128,8 milyar dolar kâr elde etmişti. Böylece toplam kâr geçen yıla oranla yüzde 19,3 azalarak 103,9 milyar dolara geriledi.

Yılın ilk yarısında Saudi Aramco’nun kârı yüzde 13,6 düşerek 48,68 milyar dolara, ExxonMobil’in kârı yüzde 15,3 azalarak 14,79 milyar dolara indi.

Shell yüzde 30’luk düşüşle 9,8 milyar dolar, TotalEnergies yüzde 31,2 azalışla 6,54 milyar dolar, Chevron yüzde 39,7 kayıpla 5,99 milyar dolar, ConocoPhillips yüzde 1,2 düşüşle 4,82 milyar dolar kâr açıkladı.

Equinor’un kârı yüzde 13 azalışla 3,95 milyar dolara, bp’nin kârı yüzde 31,9 düşüşle 3,73 milyar dolara, Eni’nin kârı yüzde 8,3 azalışla 1,99 milyar dolara indi.

Schlumberger yüzde 17 kayıpla 1,81 milyar dolar, Halliburton yüzde 48,6 düşüşle 676 milyon dolar kâr bildirdi.

Baker Hughes ise yüzde 6,8 artışla 1,1 milyar dolar kâr açıkladı.

"DÜŞÜK PETROL FİYATLARI ŞİRKETLERİN KÂR MARJLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Londra merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, "Şirketlerin kârlarındaki düşüşün nedeni pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası olağanüstü kazançların ortadan kalkması." diye konuştu.

"PETROL TALEBİ GERİLİYOR"

Mathonniere, bu süreçte ABD'deki teşviklerin kârları artırdığını ancak destekleyici ortamın bittiğini belirterek, "ABD'deki gümrük tarifeleri krizi, ciddi belirsizlik ve maliyet baskısı yaratarak genel kârlılığı aşağı çekebilir. Ayrıca petrol talebi geriliyor, bu da fosil yakıtlara yatırım iştahını azaltıyor." dedi.

"YIL SONUNA KADAR FİYATLAR 70 DOLAR BANDINDA KALACAK"

Mathonniere, yıl sonuna kadar fiyatların 70 dolar bandında kalacağı, 2026'da ise talep toparlanması ve OPEC+ dışı arzın yavaşlamasıyla fiyatların 70 doların hemen altına gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

FİYATLAR AŞAĞI YÖNLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRECEK

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi de kısa vadede fiyatların aşağı yönlü seyrini sürdüreceğini ancak düşük stok seviyelerinin piyasayı sıkı tutacağını, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in stok alımlarını durdurması halinde ise talebin 500-600 bin varil azalabileceğini söyledi.

"ÜRETİM KOTALARI GELİRİ SINIRLIYOR"

Rizvi, OPEC+ üretim kotalarının da gelirleri sınırladığını ifade ederek, "Irak ve Rusya'dan gelen son veriler, her iki ülkenin de kotalara uyduğunu gösteriyor. Temmuzda OPEC+ üretimi günlük 140 bin varil azaltıldı. Bu eğilim kârlılığı baskılamaya devam edecek ancak uyumun artması fiyatları da yukarı çekebilir." değerlendirmesinde bulundu.