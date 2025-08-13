Yılın üçüncü enflasyon raporu yarın açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üçer aylık periyodlarla enflasyon raporunu paylaşıyor.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu" tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 (yarın) Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TOPLANTININ İZLENECEĞİ PORTALLAR

Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek, ancak kurumun internet sitesi ve bankanın resmi X (Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

PROGRAM

10.30–11.00: Başkan Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu 2025-III’ün Tanıtımına İlişkin Sunumu

11.00–11.30: Soru-Cevap Bölümü

İKİNCİ YARIDA ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında, 2025-2026-2027 yıl sonu enflasyon tahminlerini ve tahmin aralıklarının alt ve üst aralıklarını paylaşarak, 2025 yılı sonu için yüzde 24, 2026 yılı sonu için yüzde 12 ve 2027 yılı sonu için yüzde 8 tahminlerini sıralamıştı.

Karahan, 2027 sonunda yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasının hedeflendiği belirtilmişti.