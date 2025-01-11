Yıllık E-Ticaret'in üçte biri aralık ayında yapıldı

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E-Ticaret Altyapı Sağlayıcılar Derneği'nin (EDER) açıklamasına göre, toplam ticaret hacmi içerisindeki payı hızla yükselen e-Ticarette satıcı ve alıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Aralık 2023'te 200 milyar lira olarak gerçekleşen e-Ticaret hacminin 2024'ün aynı döneminde enflasyon değerlemeli olarak yüzde 5 artışla 295 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.

YILBAŞI ALIŞVERİŞİ ETKİLİ

Bu hızlı yükseliş, yılın son ayları ve özellikle de yılbaşı alışverişleri için online pazaryerleri üzerinden gerçekleşen işlemlere de yansıdı.

E-TİCARET'İN ARTMA BEKLENTİSİ

Derneğin analizlerine göre, Aralık 2023'te 200 milyar lira olarak gerçekleşen e-Ticaret hacminin 2024'ün aynı döneminde enflasyon değerlemeli olarak yüzde 5 artışla 295 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Yeni yıl alışverişlerinde geçen aralık ayında sepet sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, sepet ortalaması da yüzde 4,9 yükseldi. Yılbaşı alışverişlerinde toplam sepet sayısı ise geçen yıla göre yüzde 7'lik artış gösterdi.

EN DİKKAT ÇEKİCİ GELİŞME YIL SONUNDA YAŞANDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen EDER Sözcüsü Gökhan Göksel, e-Ticaret verilerinde en dikkati çekici gelişmenin yıl sonunda yaşandığını bildirdi.

Göksel, geçen aralık ayında yıl boyunca yapılan toplam online alışverişlerin 3'te 1'inin gerçekleştiği bilgisini vererek, yılbaşı alışverişlerinde en çok satın alınan ürünler kategorisinde en yüksek artışın perakende, kurumsal hediyelik ve hediye kartlarında görüldüğünü aktardı.

Gökhan Göksel, "Satılan ürün adedi bazında kurumsal hediyeliklerde bir önceki yıla göre yüzde 8,4, perakendede yüzde 7,1, hediye kartlarında ise yine ürün bazında yüzde 5,7'lik artış yaşandı." ifadesini kullandı.