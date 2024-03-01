Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zamanı Bir yıl boyunca elde edilen kazançlar üzerinden ödenecek verginin belirlenmesi için düzenlenen beyannamelerin verilme sürecine girildi.

AA

Hazine'nin en önemli gelirleri olan vergi tutarlarının belli olduğu beyanname verme dönemine bugün (1 Mart) başlandı.

Mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla gelir unsurları itibarıyla rehberler, broşürler ve infografikler kullanıma sunuldu.

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi bir ay sürecek.

Beyannameler 1 Nisan Pazartesi gününe kadar verilebilir

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre; ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2023 yılına ilişkin beyannamelerini 1 Nisan Pazartesi gününe kadar elektronik ortamda gönderebilecek.

Beyannameler dijital ortamda verilebilir

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Tahakkuk eden gelir vergisi, mart ve temmuzda ödenecek

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)