Yiyeceklerin tatları dijital veriye dönüştü

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Yıllardır dillendirilen sinema filimlerinde konu olan bir hayal daha gerçek oldu.

Araştırmacılar, yiyeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürerek taklit edebilen bir sistem geliştirdi.

"E-Taste" adı verilen yeni sistemle sanal gerçeklik teknolojilerine tat alma deneyiminin de entegre edilebileceği belirtiliyor.

Sistemi ABD'de araştırmacılar geliştirdi.

Araştırmanın sonuçları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

5 TEMEL TADA DENK GELEN KİMYASALLAR KULLANILDI

Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar, tasarladığı bu sistem, taklit etmek için yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürmek amacıyla 5 temel tada karşılık gelen kimyasalları kullanıyor.

Ardından sensörler vasıtasıyla tatlar, dijital verilere dönüştürülüyor ve bunlara karşılık gelen kimyasallar, dilin belirli bölgelerine aktarılıyor.

TATLARI TAKLİT ETME BAŞARISI YÜZDE 70

Araştırmacılar, 10 kişilik gruba sistem tarafından üretilen farklı ekşilikteki örnekleri denetti. Sistemin tatları taklit etme doğruluğu yüzde 70 olarak tespit edildi.

Başka bir deneyde de 6 kişiye limonata, pasta, sahanda yumurta, kahve ve balık çorbası gibi daha karmaşık tatlar sunuldu. Bunda da sistemin tatları doğru eşleştirme oranı yüzde 87 olarak belirlendi.

TAT ALMA DENEYİMİ, SANAL GERÇEKLİĞE ENTEGRE EDİLEBİLİR

Bu sistemle sanal gerçeklik teknolojilerine tat alma deneyiminin de entegre edilebileceği kaydediliyor. Ayrıca biyomedikal araştırmalarda, çevrim içi alışverişte, uzaktan eğitimde, kilo kontrolünde ve fiziksel rehabilitasyon süreçlerinde de faydalı olabileceği belirtiliyor.

BAHARATLI VE YAĞLI TATLARI ŞİMDİLİK TAKLİT EDEMİYOR

Henüz baharatlı ve yağlı tatları tam olarak taklit edemediği ve tat alma deneyimine katkı sağlayan koku gibi etmenleri etkileyemediği belirtilen sistem üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği bildirildi.



