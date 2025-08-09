Çay ve fındık atıkları, yol güçlendirme projesinde buluştu

Karadeniz’in simgeleri çay ve fındık, bu kez sofralardan değil yollardan geçecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erol İskender’in yürüttüğü TÜBİTAK destekli proje, fabrika atığı çay lifleri ile fındık kabuğu tozunu taş mastik asfalt karışımlarında süzülmeyi önleyen çevre dostu bir katkı maddesine dönüştürmeyi hedefliyor.

ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Türkiye’de asfalt katkı maddelerinin büyük ölçüde ithal edildiğini ve maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. İskender, lifli yapısı ve bitüm benzerliği nedeniyle atık çay lifinin, ayrıca yüksek bulunabilirliğiyle fındık kabuğunun uygun alternatifler olarak öne çıktığını söyledi. Laboratuvar testlerinde olumlu sonuçlar aldıklarını aktaran İskender, “Bu sayede hem atıkları ekonomiye kazandıracağız hem de yolların dayanıklılığını artıracağız” dedi.

Proje tamamlandığında, düşük değerli atıkların katma değeri yükselecek, fındık kabuğu ve çay lifleri ithal katkı maddelerinin yerini alarak asfalt sektöründe yerli ve ekonomik bir çözüm sunacak.