Yüksek maaş ve iş garantisi veren iş makinesi kursları doldu İş makineleri için açılan kurslar doldu. Nedeni hem bu sektörde çalışan ihtiyacının büyük eksikliği hem de yüksek maaş ve iş bulma garantisi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, vinç operatörü maaşlarının 100 bin TL olduğunu duyurmuştu. İşçi açığından da bahseden Işık, 500 bin işçi için KPSS ya da diplomaya gerek olmadığını da ifade etmişti.

Son zamanlarda bu alana yapılan iiş başvurularının artması, Işık'ın bu açıklamasını doğrular nitelikte. Öyle ki iş makineleri için açılan kurslarda yer kalmadı.

Zorlu şartlarda eğitim alıyorlar

Kule vinçlerinde eğitim alan kursiyerler, zorlu hava hava koşullarında ne yapmaları gerektiğine dair tecrübe kazanıyorlar.

Yüksek maaş vaadeden iş makinesi operatörlüğü, yeni yüzyılın dijital mesleklerini bile geride bırakmış durumda.

Depremlerin yıkıma uğrattığı ve kentsel dönüşüm yapılan bölgelerde büyük ihtiyaç duyulan iş makinesi operatörlüğü için eğitim almak yeterli. Meslek sahipleri 50 yaşına kadar işlerine devam edebiliyor.

Vinç operatörü nasıl olunur?

Vinç operatörü olmak için, öncelikle Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan vinç operatörlüğü eğitimi almanız gerekiyor.

Bu eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Teorik eğitimde, vinçlerin çalışma prensipleri, güvenlik kuralları, yük kaldırma ve indirme teknikleri gibi konular işleniyor. Pratik eğitimde ise, vinçleri kullanma pratiği yapılıyor.

Vinç operatörleri, inşaat, madencilik, nakliye, limancılık gibi birçok sektörde çalışabiliyorlar.