Yükseliş hızı arttı! Bitcoin 56 bin 394,5 dolarda Bitcoin bugüne kadar en fazla 69 bin dolara kadar yükselmiş ve 20 bin dolara kadar da değer kaybetmişti. Son haftalarda yükseliş seyrine geçen Bitcoin'in bugünkü değeri ise 60 bin dolara yaklaştı.

ensonhaber.com

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin'in değeri artışa geçti ve Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bitcoin'i artışa geçiren en önemli neden, ABD'de spot ETF gelişmelerinin onaylanması oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD'de spot Bitcoin ETF başvurularını kabul etti.

Böylece Bitcoin, reel finans sistemine girmek için önemli bir adım daha attı. Piyasaların Bitcoin'e güveni artınca da bu değerine olumlu yönde yansıdı.

Ödül yarılanması gelecek

Nisan ayında gerçekleşecek Bitcoin'de ödül yarılanması (halving) şu andaki fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Dört yılda bir gerçekleşen ve blok başına madencilere verilen Bitcoin ödülünün yarıya indirildiği bu döngünün fiyata pozitif yansıdığını dile getiriliyor.

Bitcoin'in değerinin artması kripto paraları etkiliyor

Bitcoin üretiminde sona geliniyor olması diğer kripto paraları değerlendiriyor.

Bugün 56 bin 394,5 dolara çıkan Bitcoin'in yanı sıra diğer kripto para birimleri ve özellikle Ethereum da kıymetlendi. Ethereum 3 bin 101 dolara kadar yükseldi.

Piyasa değeri arttı

Kripto para biriminin son 24 saatteki değer kazancı yüzde 9,3'ü geçti.

Son yükselişlerle birlikte küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,4 artarak 2 trilyon 130 milyar doları aştı.

SEC'in, Bitcoin'e ait 11 başvuruyu onaylamasının ardından, bu alandaki işlem hacmi 45 milyar doların üzerine çıktı.