Yumurta fiyatları yarı yarıya düştü

AA

Ramazan ayında bir koli yumurta fiyatı, bazı marketlerde 270-280 lira gibi fahiş fiyatlara yükseldi.

Şu an fiyatlar tekrar normal seviyesine gelerek dengelendi.

Piyasada bir koli yumurta, bugün 160-180 lira aralığında oldu.

YUMURTANIN FİYATINI ARTIRAN NEDENLER

Yumurta fiyatları, kuş gribi, ihracat süreçleri ve Ramazan ayında talebin artmasıyla bir dönem rekor seviyelere çıkmıştı.

Başta ABD olmak üzere bazı ülkelere yönelik ihracat süreçleri üzerinden yapılan spekülasyonlar, Ramazan ayında tüketimde görülen artış yumurta fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN ADIMLARI SONUÇ GETİRDİ

İç piyasada "fahiş fiyat" şikayetlerinin artıran bu süreç, Ticaret Bakanlığı'nın fiyat istikrarına katkı ve tüketicilerin ürüne makul fiyatlarla ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya aldığı kararlarla tersine döndü.

FİYATLARDA YÜZDE 50-55 GERİLEME

Sofralık yumurta ihracatında uygulanan kesinti tutarının kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltilmesi, bazı ülkelere yönelik ihracatların tamamlanması fiyatlara da yansıdı.

Son dönemde yumurta fiyatları, bir ay öncesine kıyasla yüzde 50-55 oranında geriledi.

"SPEKÜLASYON YAPILARAK ALGI OLUŞTURULDU"

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ABD'de yaşanan yumurta krizi döneminde "Türkiye'deki yumurtalar ihracata gidecek" diye spekülasyon yapılarak yanlış algı oluşturulduğunu söyledi.

"FİYATLAR NORMAL SEVİYESİNDE GELEREK DENGELENDİ"

Bu süreçte bazı üreticilerin stoka yöneldiğini, bazı ulusal marketlerin de satışlarından fazla yumurta talep ettiğini belirten Afyon, şöyle konuştu:

Fiyat artışları üreticiden ve maliyetten kaynaklı değil, tamamen bazı küçük ve orta ölçekli, özel semt marketlerinin fırsatçı bakış açısından oluştu. Biz de üreticiler olarak fahiş fiyat artışlarına tepki verdik. 'Ramazan ayında zam yapılmasın' diye tavsiye kampanyası başlattık fakat bir koli yumurta fiyatının bazı marketlerde 270-280 lira gibi fahiş fiyatlara yükseldiğine şahit olduk. Şu an fiyatlar tekrar normal seviyesine gelerek dengelendi. Piyasada bir koli yumurta 160-180 lira aralığında.

"ÜRETİMİMİZ, TÜKETİMİ VE İHRACATI KARŞILAYACAK SEVİYEDE"

Afyon, Ramazan'ın da yumurta fiyatlarının yükselmesine etkide bulunduğuna dikkati çekerek, tüketiminin normal seyretmesine rağmen bazı "maksatlı" algılarla fiyatların yükseltildiğini anlattı.

"FİYATLAR BALONDU"

Türkiye'de yumurta üretiminde herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Afyon, şu değerlendirmede bulundu: