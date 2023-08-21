Yurt dışından ilgi arttı! Trabzon'a yeni havalimanı geliyor Trabzon Havalimanı, 30 Haziran 2023'te 145 uçak trafiğiyle uçuş rekoruna yaklaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, artan ilgiyi karşılamak üzere Trabzon'a yeni havalimanı kazandırılacağını bildirdi.

AA

Küresel iklim değişikliği nedeni ile artan hava sıcaklıkları yaz turizminin rotasını Karadeniz'e çevirdi.

Karadeniz'in çekim noktalarından Trabzon'a yabancı ilgisi artıkça hava trafiği de yoğunlaşıyor.

Trabzon'un artan hava trafiğine paralel olarak yeni bir havalimanı yapılması gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon Havalimanı'na ait uçuş trafiğine ilişkin bilgileri verdi.

Trabzon Havalimanı, yıllık 4 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli havalimanlarından biri oldu.

Havalimanı iç hat yolcu sayısında 7'nci, dış hat yolcu sayısında ise 10'uncu sırada yer aldı.

Sürekli artan turizm potansiyeli ve turist sayısının şehir için yeni havalimanı ihtiyacını doğurduğuna dikkat çekildi.

Trabzon'da 737 bin 137 turist konakladı

Ocak-temmuz döneminde Trabzon'da 339 bin 695'i yerli, 397 bin 442'si yabancı olmak üzere 737 bin 137 turist konakladı.

2022'de yolcu sayısı

2022'de yolcu sayısı, iç hatlarda 2 milyon 471 bin 442, dış hatlarda 703 bin 337 olmak üzere 3 milyon 174 bin 779 idi.

Ocak-Temmuz 2023'te yolcu sayısı

Ocak-Temmuz 2023'te ise iç hatlarda 1 milyon 498 bin 345, dış hatlarda 457 bin 606 olmak üzere 1 milyon 955 bin 951'e ulaştı.

Trabzon'a 12 ülkeden uçuş yapıldı

Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi 12 ülkeden uçaklar iniş yaptı.

Yapılan açıklamada yeni havalimanı projesi hayata geçirilene kadar mevcut havalimanının işlevini sürdüreceğini belirtildi.

Yurt dışından Trabzon'a 3 bin 909 uçuş gerçekleşti

Öte yandan Trabzon Havalimanı'na 2023 yaz döneminde Almanya'dan 260, Azerbaycan'dan 50, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 598, Bahreyn'den 236, Irak'tan 35, İsrail'den 59, Katar'dan 57, KKTC'den 87, Kuveyt'ten 521, Suudi Arabistan'dan 1166, Umman'dan 488, Ürdün'den 352 uçuş olmak üzere toplam 3 bin 909 uçuş gerçekleştirildiği bildirildi.