Yurt içi piyasalar ateşkes iyimserliği yaşıyor

İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanması piyasalarda risk iştahını artırırken, anlaşmanın her an bozulabileceğine yönelik endişeler varlığını koruyor ancak ateşkes iyimserliği ağır basıyor.

PAY PİYASALARINDA ATEŞKES RALLİSİ

Söz konusu haber akışının ardından küresel risk iştahı artarken, pay piyasalarında ateşkes rallisi öne çıktı.

"Korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yaklaşık yüzde 9 düşüşle 18,2 seviyesine geriledi.

ABD'DE ENDEKSLER YÜKSELDİ

Orta Doğu'daki ateşkese ilişkin haber akışının ardından ABD'de vadeli işlemlerde Nasdaq endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 1 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,9 kazançla işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Dün, ABD'nin nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına karşılık olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmamasının ardından petrol fiyatlarında sert düşüşler takip edildi.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 8,5 düşüşle 69,5 dolara gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 8,9 değer kaybıyla 67,2 dolara indi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ateşkes iyimserlikleriyle dün New York Borsası'nda pozitif bir seyir izlenirken, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara yönelik ateşkes adımları sonrası risk iştahı yükseldi.

AVRUPA ENDEKSLERİ SERT ARTTI

Orta Doğu'daki gerilimin sona erdiğine yönelik iyimserliklerle Avrupa endeksleri yukarı yönlü güçlü tepkiler verdi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,4 artışla 542,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 23.719 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.800 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 primle 39.432 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,4 artışla 14.045 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 kazançla 7.664 puan seviyesinde bulunuyor.

YURT İÇİ PİYASALAR ULAŞTIRMA ENDEKSİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELDİ

Yurt içi piyasalarda da alıcılı bir seyir öne çıkarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,04 yükselişle 9.419,14 puandan başladı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların son bulacak olmasına yönelik beklentiler ve bölgedeki hava sahalarının tekrar açılmaya başlaması ulaştırma hisselerinde alıcılı seyri destekledi.

Borsa İstanbul'da ulaştırma endeksindeki yükseliş açılışın ardından yüzde 6'yı aşarken, BIST 100 endeksinde işlem gören Türk Hava Yolları'nın (THY) hisseleri şu sıralarda yüzde 6,2, Pegasus Hava Yollarının hisseleri yüzde 7,6, TAV Havalimanlarının hisseleri yüzde 6,1 ve Çelebi Hava Servisi hisseleri yüzde 5 yükseldi.