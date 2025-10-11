Yurt içi yerleşik sektörlerin finansal varlıkları 182 trilyonu aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" paylaştı.

Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 182 trilyon lira, yükümlülükleri ise 193 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 22,3 ile yatay seyretti.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hane halkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu belirlendi.

TÜRKİYE'DE TOPLAM BORÇ DÜŞÜK

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü.

PARA VE MEVDUAT KALEMİ ÖNE ÇIKTI

Hane halkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 58'lik pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluşuyor.

Rapora göre, finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 49'luk pay ile hisse senedi ve özkaynaklar kalemleri belirleyici oldu.

Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH'ye oranı 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 92 seviyesinde gerçekleşerek önceki çeyreğe göre sınırlı arttı.